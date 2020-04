Fibrose kystique: le «marathon» de Maryse Haché pour sa fille Jasmine

Maryse Haché n’aime pas plus la course aujourd’hui qu’en 2014, alors qu’elle se préparait pour un demi-marathon sur la Grande muraille de Chine. Elle avait accepté de relever ce défi avec deux amis afin de sensibiliser les gens à la cause de la fibrose kystique, dont souffre sa fille Jasmine.

En fait, la femme de Shippagan ne court plus du tout. Physiquement, du moins. Car elle demeure engagée à temps plein dans une course difficile – un vrai marathon – qui vise à convaincre le gouvernement fédéral de mettre en place un processus d’accepter de couvrir les coûts souvent exorbitants de médicaments pour les maladies rares d’ici au 1er juillet.

Par exemple, il existe un nouveau remède aux États-Unis qui améliore grandement la condition des personnes atteintes de fibrose kystique. Le Trikafta n’est disponible chez nos voisins du Sud que depuis quelques mois seulement, mais les résultats sont apparemment spectaculaires. Ça ne guérit pas, mais les symptômes sont nettement diminués.

Cependant, son achat est quasiment impossible actuellement: 300 000$ pour une année. Et on parle d’un médicament à prendre à vie…

Maryse Haché encourage les gens à signer une pétition nationale qui prie «le gouvernement du Canada d’abroger les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés qui ont été adoptées en août 2019».

Ce moyen de pression cherche à mener des consultations exhaustives, transparentes et factuelles avec les parties prenantes sur toute modification du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Il désire également travailler avec les patients, les cliniciens, les systèmes de santé provinciaux, les chercheurs et les fabricants de médicaments pour informer le régime fédéral d’examen des prix afin que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés n’entrave pas l’accès aux nouveaux médicaments et aux essais cliniques.

Selon Mme Haché, le processus d’Ottawa est en soi une très bonne idée, mais elle craint que tout ce qui touche les maladies rares ne soit traité qu’en dernier. Que ce soit balayé sous le tapis.

«Certains médicaments existent ailleurs, mais ils ne sont même pas dans le processus d’acceptation au Canada. Ça peut prendre parfois un délai de plus de deux ans avant une décision et il se peut que sa couverture soit refusée. Concernant le Trikafta, ses effets sont incroyables sur la santé. Des gens en attente de greffe pulmonaire se sentent beaucoup mieux. Mais il est si cher que personne au Canada ne peut se l’offrir», énonce-t-elle.

Maintenant âgée de 11 ans, Jasmine est en relativement bonne santé. Elle se garde en forme et ses fonctions pulmonaires demeurent à 90%, grâce aux traitements quotidiens qu’elle s’impose. Évidemment, la crainte de la COVID-19 stresse particulièrement cette famille. Elle est forcée à un confinement sévère.

Ça fait plus de cinq semaines que Jasmine ne peut sortir de la cour résidentielle. Si elle comprend la situation, ça demeure contraignant, admet sa mère.

Maryse espère également que la crise du coronavirus ne vienne pas chambouler tous leurs efforts auprès d’Ottawa.

«Nous comprenons tous que la COVID-19 a changé les priorités. Nous souhaitons seulement que le gouvernement ne nous oublie pas», dit-elle.

Maryse Haché ne fait pas tout ça que pour Jasmine. Elle le fait pour tous ces parents au pays qui doivent composer avec un enfant atteint d’une maladie rare et dont les médicaments coûtent une petite fortune.

«Les gens atteints de fibrose kystique ont une espérance de vie très courte, peut-être 25 ans. S’ils n’ont pas accès à ces médicaments, c’est une course contre la montre. Jasmine a 11 ans, ça va bien et on se croise les doigts, mais je comprends parfaitement d’autres parents qui n’ont pas ce luxe d’attendre. Je me dévoue aussi pour eux. Avec Défibrose (le nom de sa course en 2014), on s’est battu pour avoir l’espoir. Et maintenant qu’on a l’espoir, on se bat pour obtenir un meilleur accès à des médicaments rares.»

Et qui dit marathon dit faire preuve de patience, doser ses énergies et faire fi des embûches d’un très long parcours. Quand on a couru sur la Grande muraille de Chine, ce ne sont pas ces obstacles qui vont faire peur à Maryse Haché.