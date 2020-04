Journal d’une confinée: la sauce aux champignons de l’assiette Gymnasia

Le confinement occasionné par la COVID-19 pousse plusieurs à se nourrir de nostalgie. De son côté, Isabelle Paulin semble avoir donné envie à toute la région de Tracadie de manger à nouveau la très populaire sauce aux champignons servie autrefois à la Brasserie Deauville, fermée depuis quelques années.

Aujourd’hui, Isabelle Paulin est une avocate bien connue de la région de Tracadie. Il y a près de vingt ans, elle travaillait comme gérante à la Brasserie Deauville durant l’été pour l’aider à financer ses études.

«À l’époque, il y avait sur le menu une sauce champignon qui venait avec l’assiette Gymnasia. C’était très populaire. Tout le monde aimait ça. Au début, ça venait avec l’assiette Gymansia, mais après, les gens en commandaient pour manger ça avec des frites, des brochettes et ainsi de suite. C’est drôle, parce que ça s’appelait l’assiette Gymnasia, mais dans le fond, il n’y avait pas grand-chose de santé là-dedans.»

Au fil des années, d’autres restaurants ont tenté de reproduire la recette, explique Mme Paulin, mais sans succès. Il leur manquait un ingrédient crucial… La recette demeurait un secret bien gardé par la propriétaire Louise Roussel.

Par un heureux hasard, Isabelle Paulin est tombée sur la recette secrète un jour dans le cadre de son travail. Elle l’a prise en note, et elle l’a gardé chez elle.

«Je ne l’avais jamais donné personne.»

Fureur sur Facebook

Avec le temps, Isabelle Paulin s’est établie comme avocate dans sa région natale. Elle est également impliquée au sein de plusieurs conseils d’administration.

«En temps normal, j’ai rarement le temps pour cuisiner, mais à cause du confinement, j’ai commencé à prendre le temps. J’ai refait la sauce aux champignons de l’assiette Gymnasia. J’ai hésité à mettre une photo sur Facebook, car je me disais que c’est certain que les gens vont me contacter pour avoir la recette.

’hésitais à la donner, car je voulais respecter le secret à Mme Roussel.»

En guise de courtoisie, elle a contacté Mme Roussel, qui lui a donné la permission de partager la fameuse recette et en même temps, de dévoiler l’ingrédient secret… un mélange pour sauce rosbif fabriqué par l’entreprise québécoise Berthelet.

«J’ai mis la photo et plein de gens ont commenté que ça faisait longtemps qu’ils n’en avaient pas mangé et que ça rappelait de bons souvenirs.»

Sauf que le mélange Berthelet ne se trouve dans aucun supermarché de la région.

«Une amie, la propriétaire du Roi du cornet, m’a contacté pour me dire qu’elle était capable d’en avoir avec son fournisseur, mais seulement en contenants de 5 kilogrammes.»

Plusieurs des amateurs de la sauce aux champignons se sont soudainement retrouvés dans un groupe Facebook privé pour organiser quelques commandes, dont Diane Carey, une autre amie de Tracadie, aujourd’hui une consultante en affaires. Elle a pris l’initiative de contacter la page Facebook de l’entreprise Berthelet.

Elle ne s’attendait à une réponse immédiatement, mais à sa grande surprise, elle en a reçu une en peu de temps.

«C’est vers 21h, le même jour. Je ne m’attendais pas à une réponse à cette heure-là, mais il se trouvait que c’était l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise. Il était épaté. Il a voulu joindre notre groupe privé», raconte Diane Carey.

Maintenant disponible au Nouveau-Brunswick…

L’entreprise Berthelet est bien connue au Nouveau-Brunswick dans les milieux de la restauration et institutionnelle (écoles, hôpitaux, etc), mais peu de ses produits sont disponibles dans les commerces de détail. Elle tient une boutique en ligne, mais jusqu’à tout récemment, les produits étaient seulement livrés aux adresses du Québec.

Selon Julien Berthelet, chargé de comptes chez Berthelet, l’entreprise a vu une croissance de la demande pour les produits vendus en ligne depuis le début de la pandémie.

«Quand s’est présenté ce gros buzz, cela a été une occasion pour nous d’aller de l’avant avec la livraison au Nouveau-Brunswick!»

En quelques jours seulement, le mélange pour sauce rosbif de 1 kg s’est vendu à quelque 25 exemplaires, dont une quinzaine à des adresses du Nouveau-Brunswick.

Julien Berthelet est heureux de voir que les produits de l’entreprise apportent du bonheur à des gens en ces moments difficiles.

«Clairement, les gens voulaient chercher ce goût pour trouver un certain réconfort. Pour nous, le fait d’être capable d’offrir une des composantes de la recette, ça nous fait chaud au coeur.»