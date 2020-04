Les députés plus sollicités que jamais

Isabelle Thériault et son conjoint, le député fédéral Serge Cormier, mettent les bouchées doubles depuis le début de la pandémie tout en essayant de concilier le travail et la famille. On la voit ici faire du télétravail à la maison, chez elle à Caraquet. - Gracieuseté

Les députés provinciaux mettent les bouchées doubles sur le terrain pendant la pandémie. Confinés à la maison, ils répondent à un nombre hallucinant d’appels. L’Acadie Nouvelle a récolté le témoignage de trois élus provinciaux.

Coups de fil, courriels, messages dans les réseaux sociaux; Isabelle Thériault est sollicitée de toutes parts ces derniers temps.

La députée libérale, qui représente la circonscription provinciale de Caraquet, est pourtant habituée de répondre à de nombreuses demandes d’informations des citoyens.

Mais depuis que la COVID-19 est là, elle et son adjointe sont plus occupées que jamais.

«Sur Facebook, par exemple, on reçoit un nombre incroyable de message tous les jours. Des messages de toutes sortes», dit-elle en entrevue téléphonique.

Les questions qui lui ont été posées depuis le début de la crise portaient souvent sur la santé publique. Quoi faire, quoi éviter, quelles consignes respecter.

«Au cours des premières semaines, l’information évoluait et changeait presque chaque jour. Il y avait beaucoup de questions sur les programmes fédéraux et provinciaux. Et ici, il y avait énormément de questions sur les pêches et sur les usines de transformation.»

Isabelle Thériault confie que sur le plan personnel, la conciliation travail-famille n’a pas toujours été facile pour elle et son conjoint, le député fédéral

d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Comme de nombreux autres Néo-Brunswickois, ils ont dû travailler à la maison tout en s’occupant de leurs enfants, puisque ces derniers ne vont plus à l’école. Pendant les premières semaines, ils ont été au «bureau» 18 heures par jour.

«On a tenté du mieux qu’on a pu de se diviser les tâches. Quand il y a des urgences, on doit être là pour la population. Ça fait que nos enfants sont bons, ils arrivent à s’amuser ensemble. Et on prend quand même le temps de faire des activités en famille et des activités éducatives. Mais je vous dis, en bon français; on a gaulé pas mal. Mais on n’est pas les seuls! Il y a plein de monde dans plein de domaines qui vivent ça.»

«Les besoins sont réels»

Le député de Saint-Jean-Est et ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, est lui aussi très occupé depuis l’éclatement de la crise. Il dit recevoir plus d’appels qu’à l’habitude.

«Oui, cela ne fait pas de doute. Les besoins sont réels, les besoins des gens sont là. Et il faut que l’on travaille tous ensemble pour aider les gens. Et c’est exactement ça qu’on fait comme députés», confie cet élu progressiste-conservateur.

Les gens qui se tournent vers lui cherchent des informations de toutes sortes.

«Il y a des gens qui me contactent pour me dire qu’ils ne travaillent plus à cause du coronavirus. Ils ont des inquiétudes quant à l’argent, au paiement des factures. Je pense que ce sont des choses que vivent mes collègues de partout dans la province.»

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, travaille à la maison, chez lui, sur la Pleasant Ridge à Rogersville, ces derniers temps. – Gracieuseté

«Un des gros défis, c’est qu’on n’a plus accès aux garderies»

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, est dans le même bateau que ses deux collègues.

«Beaucoup de gens de ma circonscription me contactent. Et même des gens d’ailleurs dans la province», dit-il.

Lorsqu’une personne a des questions sur un programme fédéral, ce qui arrive quand même assez souvent, il tente d’y répondre du mieux qu’il le peut.

«En général, si je suis capable de répondre aux questions je ne renvoie pas les gens vers les députés fédéraux. Je sais que leur taux d’appels a aussi augmenté.»

À l’instar d’Isabelle Thériault, il dit que sa conjointe et lui ont dû faire preuve de créativité pour trouver le moyen de concilier le télétravail, la gestion de leur ferme et la garde de leurs deux jeunes enfants.

«Un des gros défis – et je suis certain que c’est la même chose pour une grande partie de la population – c’est qu’on n’a plus accès aux garderies. Tout ce travail-là, même pour les députés, c’est fait à la maison. C’est intéressant de naviguer tout ça et de vivre la même chose que beaucoup de gens qui vivent autour de nous autres.»

Critique et collaboration: un équilibre difficile à trouver

Pandémie oblige, les partis politiques collaborent plus que jamais à Fredericton. Les relations entre le gouvernement Higgs et les trois autres partis représentés à l’Assemblée sont nettement plus cordiales qu’à l’habitude.

Cela place les députés de l’opposition dans une position parfois délicate, comme l’explique Isabelle Thériault. Elle croit qu’il faut se serrer les coudes en temps de crise, mais ne veut pas complètement oublier son rôle de critique.

«C’est difficile, parce qu’il faut faire preuve de jugement. Si on critique moindrement, on va peut-être se faire dire qu’on n’est pas assez collaboratifs…et si on ne le fait pas assez, on peut se faire dire qu’on ne joue pas suffisamment notre rôle d’opposition. C’est une fine ligne», dit la députée de Caraquet.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, est dans la même position. Ce politicien n’a vraiment pas la langue dans sa poche, c’est bien connu. De plus, il oeuvre dans le Parti vert, qui n’impose pas la discipline de parti et où les députés ont beaucoup de marge de manoeuvre.

«C’est tout dans la façon de le faire, c’est dans le tact. C’est sûr que je suis une personne plus directe», dit-il.

Certaines critiques qu’il aurait normalement exprimées publiquement ont tout de même été relayées au gouvernement par l’entremise de son chef, David Coon, lors des réunions du comité multipartite sur la COVID-19.

«Il y a certaines critiques que je ne me suis pas gêné de faire publiquement, surtout lorsque je voyais que ça n’avançait pas ou qu’il y avait de l’inaction. C’est de trouver un équilibre.»