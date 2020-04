Pas facile de trouver sa douce moitié en temps de pandémie mondiale

Est-il possible de faire de bonnes rencontres en ligne? Comment former des liens solides? Qu’en est-il de la sexualité? Un spécialiste des relations amoureuses répond à ces questions et encore plus.

Jamie McFarlane est le fondateur de Couples Corner Counselling, un service de thérapie conjugale, dans la région du Grand Moncton.

En cette période de confinement, il a voulu lancer un message d’espoir aux célibataires qui naviguent le monde du dating.

Selon lui, il est toujours possible de trouver l’amour, même à partir de son sofa.

«Si cette situation cause un niveau de stress plus élevé, elle présente aussi de nombreuses opportunités», a débuté le thérapeute.

Faire des rencontres en ligne serait beaucoup plus efficace qu’on peut le penser.

«Les études montrent que les couples qui font connaissance grâce à un système de match algorithmique ont une plus grande satisfaction et une meilleure stabilité matrimoniale que ceux qui se rencontrent de toute autre façon.»

Ceci serait dû au fait que les algorithmes se basent sur les types de personnalité et les indices de satisfaction matrimoniale pour favoriser les unions.

«En nous basant sur les données quantitatives récoltées au cours des 20 dernières années, nous sommes mieux capables de rassembler les bonnes personnes.»

Dans certains cas, ils pourraient même anticiper les principaux indices de divorce, dont les conflits religieux, pour éviter des rencontres infructueuses.

M. McFarlane évoque que la période de confinement incite de plus en plus de célibataires à s’aventurer dans le dating virtuel.

«Plusieurs personnes qui se n’étaient jamais auparavant tournées vers le dating en ligne, à cause des nombreux stigmas, le font maintenant par faute d’option.»

L’afflux de célibataires sur le net présente ses avantages, mais aussi ses défis.

Le thérapeute souligne l’importance de bien choisir, en fonction du type de relations qu’on recherche, le site ou l’application à laquelle on s’inscrit.

«Tous les algorithmes ne sont pas égaux (…)», a-t-il affirmé.

Les applications basées sur les critères d’apparence, par exemple, peuvent être moins utiles pour ceux et celles qui cherchent une relation à long terme.

Comme un restaurant ou un bar, a expliqué M. McFarlane, la qualité d’une plateforme de rencontre se définit en grande partie par le type de gens qu’on y retrouve.

Tirer avantage de la technologie

Plusieurs célibataires se tournent désormais vers les conférences vidéo pour apprendre à se connaître.

«Au cours des dernières années, les chercheurs ont travaillé vraiment fort pour trouver des moyens qui faciliteraient les relations à distance, à la fois en communication et dans la chambre à coucher.»

Le thérapeute estime que la conversation par vidéo est le meilleur moyen de rester en contact durant la période de confinement.

«Nos cerveaux sont programmés pour analyser comment nos réactions impactent notre partenaire (…)»

Par textos, M. McFarlane note que les individus rencontrent souvent des problèmes puisqu’ils sont incapables de percevoir comment l’autre se sent.

«Je dis souvent à mes clients: utilisez seulement les textos pour des choses simples. Par exemple: Hey, je t’aime et je m’ennuie. J’espère que tu passes une belle journée.»

Que ce soit au téléphone, par visioconférence, ou par texto, M. McFarlane suggère fortement à tous les célibataires d’établir des attentes très tôt dans leurs fréquentations.

Ce conseil ne se limite pas au contexte actuel, bien évidemment, mais il serait encore plus important d’être sur la même page durant le confinement.

«De nos jours, les gens définissent la monogamie de différente façon», a mentionné M. Macfarlane.

«Peut-être que vous êtes ouverts au fait que votre partenaire utilise toujours une application et parle à d’autres personnes? Mais peut-être pas. Il est d’autant plus important aujourd’hui d’établir des attentes et des limites claires.»

Faire une croix sur sa sexualité?

Y’a-t-il place pour l’intimité au temps d’une crise sanitaire?

Le thérapeute assure que oui.

Même si les nouveaux couples et les célibataires ne peuvent pas partager leur sexualité en personne comme à l’habitude, ils peuvent tout de même se tourner vers la technologie.

«Il y a des accessoires sexuels qui existent qui peuvent être activés à distance, par exemple. Il y a aussi des oreillers qui s’illuminent lorsque les deux partenaires l’utilisent en même temps.»

Ces gadgets ne sont que des exemples. L’important, selon M. McFarlane, est de faire preuve de créativité.

S’accorder du temps

Enfin, ce dernier recommande aux célibataires de prendre leur temps dans leur conquête de l’amour.

Surtout en ces temps d’isolation, il suggère de combler le vide, s’il y a lieu, avec des relations amicales et familières d’abord.

«La période de séduction est une danse particulière. C’est un mélange de révélation et réciprocité, où tu ne peux pas y aller trop rapidement.»

M. McFarlane se veut toutefois rassurant. Il affirme qu’il est naturel de vouloir trouver la bonne personne.

«Il semblerait que c’est inhérent dans notre ADN et dans nos gènes. Les humains ne sont pas faits pour être seuls», a-t-il conclu.