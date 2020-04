Plus loin d’Ottawa, mais beaucoup plus près des électeurs

Le quotidien des députés fédéraux du Nouveau-Brunswick a changé avec l’arrivée de la COVID-19. Moins de temps à Ottawa, plus de travail sur le terrain. La nouvelle donne plait beaucoup à au moins deux d’entre eux, Jenica Atwin et René Arseneault.

«Notre bureau n’a jamais été aussi occupé», affirme la députée de Fredericton, Jenica Atwin, en entrevue téléphonique.

Comme les autres députés fédéraux et provinciaux, depuis quelques semaines, cette élue reçoit un déluge de demandes de toutes sortes liées à la COVID-19. Le téléphone ne dérougit pas.

«Nous traitons des centaines d’appels et de messages Facebook par jour. Il y a beaucoup de monde qui cherche des détails sur les annonces du gouvernement. Les annonces ne sont parfois pas assez détaillées, alors les gens dans les communautés ont des questions.»

Bon nombre de gens qui la contactent sont ceux qui sont tombés dans les craques de l’aide d’urgence, dit-elle. Des entrepreneurs qui ne sont pas admissibles à un programme d’aide. Des travailleurs qui craignent de ne pas recevoir la Prestation canadienne d’urgence…

«On a même été contacté par des gens qui sont pris à l’étranger. On a pu aider beaucoup de gens à revenir à la maison.»

Comme les travaux parlementaires sont fortement perturbés et que seuls 32 de 338 députés siègent à Ottawa en ce moment, Jenica Atwin est de retour dans sa circonscription.

C’est un mal pour un bien, dit-elle. «Je pense que le travail que l’on fait à la Chambre des communes est important. Mais le travail que nous faisons chez nous est aussi important.»

En raison des règles de distanciation physique, elle a vu la plupart des activités qui étaient à son calendrier prendre le bord. Elle a tout de même trouvé des moyens de demeurer connectée aux gens de Fredericton.

Jenica Atwin a notamment organisé une assemblée citoyenne locale grâce au service de vidéoconférence Zoom.

«Il y avait une couple de maires, des députés provinciaux. C’est devenu quelque chose d’assez gros. Plus de 170 personnes ont assisté à la réunion et c’est plus que lorsqu’on les organise en personne.»

«Je ne suis pas à Ottawa, donc je suis 100% concentrée sur le terrain.»

Le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault. – Archives

Le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, passe lui aussi beaucoup de temps dans sa circonscription ces derniers temps. Et c’est très bien ainsi, confie-t-il.

«Je ne suis pas à Ottawa, donc je suis 100% concentré sur le terrain. Et curieusement, moi j’apprécie beaucoup plus ça d’être concentré ici à 100%, sept jours sur sept.»

Il explique que lorsque les travaux parlementaires se déroulent normalement à Ottawa, il doit déléguer plus de choses à ses deux bureaux de circonscription.

En ce moment, il peut répondre directement à un plus grand nombre de demandes.

«J’en appelle bien plus que d’habitude, j’ai le temps. Avant, je pouvais les appeler, mais ça pouvait être un mois après la crise parce que j’étais pris par une crise à Ottawa ou dans un comité ou au Parlement. Donc c’est beaucoup mieux.»

*NDLR: L’Acadie Nouvelle a demandé une entrevue à deux des quatre députés conservateurs fédéraux du Nouveau-Brunswick. Nos démarches n’ont pas porté leurs fruits.