Journal d’un confiné: une naissance qui facilite la période de confinement

Jonathan Poirier avec sa conjointe Sandra, la petite Sophia et leur chien Eddie. (Gracieuseté)

Il y a de ces personnes pour qui le confinement est une tranche de vie qui n’est pas nécessairement des plus déplaisantes.

Alors que certains peinent à vivre cette période qui impose une présence quasi constante à domicile, l’arrivée d’un nouveau-né permet à Jonathan Poirier de traverser le tout avec une bonne dose de sérénité.

«Avec une petite fille qui va bientôt avoir trois mois, c’est déjà plutôt difficile de sortir de la maison. La situation n’est donc pas trop difficile à vivre…», explique le résident de la Ville de Saint-Jean.

«Avec le travail qui doit s’effectuer à partir de la maison, c’est un peu plus facile d’aider à la cuisine et de prendre soin du bébé. Ma conjointe étant en congé de maternité, je dirais que la situation de confinement est bénéfique pour elle puisqu’elle a un peu plus d’aide que prévu à la maison», ajoute le québécois d’origine qui a joint la communauté francophone de Saint-Jeannoise il y a quelques années.

«En fait, je dirais que c’est notre chien qui profite le plus de la situation actuelle et de notre présence continuelle!»

Le nouveau père de famille a indiqué que les gens de sa communauté tentent de garder le moral et de trouver des choses à faire afin de se divertir.

«Dans mon cas, j’ai redécouvert les plaisirs de travailler le cuir et de confectionner des objets médiévaux, c’est un véritable passe-temps auquel je consacre de nombreuses heures», a raconté Jonathan Poirier.

«Avec le travail qui doit s’effectuer à partir de la maison et l’arrivée d’un nouveau-né, je n’ai pas tellement le temps de m’ennuyer. J’avoue que le confinement est plus facile à vivre pour moi que pour un jeune célibataire sans enfant qui a l’habitude des divertissements et des sorties à l’extérieur.»

L’épidémie de COVID-19 a tout de même forcé les nouveaux parents à prendre des précautions visant à assurer la santé de la petite famille et d’éviter de l’exposer inutilement au coronavirus.

«Une seule personne s’occupe d’effectuer le magasinage quand c’est nécessaire. Une fois de retour à la maison, je m’occupe de désinfecter les objets qui ont été touchés et les produits achetés au magasin en plus de laver mes vêtements et de prendre une douche», a relaté Jonathan Poirier, qui œuvre au sein de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF) depuis son arrivée dans la ville portuaire.

Cette pandémie de COVID-19 a bien évidemment compliqué la tâche de l’organisme qui représente les intérêts des francophones de l’endroit.

Le Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain a dû fermer ses portes au public, forçant l’ARCF à limiter au strict minimum ses activités habituelles et ses employés de gestion au télétravail.

Le Centre de la petite enfance qui se trouve sur place a réservé ses espaces aux enfants des travailleurs des services essentiels.

Les éducatrices qui ne sont plus requises au travail profitent de la pandémie pour perfectionner leurs connaissances grâce à des programmes de formation offerts par l’organisme.

Le centre de santé qui se trouve au même endroit limite pour sa part la prodigation de soins de santé aux nouveau-nés.

«Ça demande une période d’adaptation et un peu d’innovation. Il faut s’adapter au nouveau contexte et trouver de nouvelles méthodes de travail et saisir les opportunités qui passent», soutient Jonathan Poirier, qui a dû se résoudre à installer son bureau en plein salon de la résidence familiale.

«Sinon les gens ici à Saint-Jean ne sont pas irresponsables… Plusieurs portent des masques en magasin alors que certains qui marchent sur les trottoirs changent de côté pour éviter de croiser d’autres passants.»