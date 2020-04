Les élèves de 12e année peuvent commencer plus tôt leurs études postsecondaires

Le gouvernement provincial encourage les élèves de 12e année à entreprendre plus tôt leurs études postsecondaires en s’inscrivant à des cours à distance offerts durant les trimestres du printemps et d’été.

«Même si les écoles de la province sont fermées, nous sommes déterminés à aider les élèves à poursuivre leurs études», a déclaré le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

«Il faut encourager les élèves qui ont la possibilité d’exceller. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec nos partenaires pour faire en sorte que les élèves de 12e année admis dans l’une des universités de la province qui sont financées par des fonds publics puissent, s’ils le veulent, commencer leurs programmes d’études postsecondaires.»

Cette annonce a été faite en partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick, la St. Thomas University, la Mount Allison University et l’Université de Moncton.

Avec le consentement des parents, les élèves qui sont en voie d’obtenir leur diplôme d’études secondaires en juin peuvent s’inscrire aux cours de ces trimestres pour commencer à accumuler des crédits universitaires en prévision de la rentrée à l’automne. Cela pourrait se faire en même temps qu’ils s’acquittent de leurs obligations de terminer leur année d’études scolaires qui est actuellement offerte dans le cadre du plan d’apprentissages continu.

«Ces cours permettront à nos élèves de faire une transition en douceur de l’école secondaire vers l’université pendant l’été», a affirmé le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

Ces cours seront offerts en ligne. Les frais habituels pour ces trimestres s’appliqueront. Une fois inscrits, les élèves du système d’éducation publique devront respecter les politiques ou les exigences de l’université qui offre le cours.

Pendant l’été, l’Université du Nouveau-Brunswick offrira, au moyen de sites d’apprentissage à distance, des cours d’introduction aux nouveaux étudiants. Les étudiants peuvent choisir parmi plus de 40 cours qui peuvent convenir à leurs études universitaires.

Les nouveaux étudiants admis à la St. Thomas University peuvent s’inscrire aux cours du trimestre qui vont commencer bientôt. Les cours en ligne de biologie et de sciences politiques commencent la semaine prochaine, et un cours sur les droits de la personne sera offert à compter de mai. L’université a communiqué avec tous les nouveaux étudiants pour les renseigner de cette possibilité.

Les élèves de 12e année admis à la Mount Allison University pour l’automne peuvent s’inscrire à un cours d’autoapprentissage à distance offert au trimestre du printemps et d’été, qui commence le 4 mai et qui se poursuit jusqu’à l’examen du 5 septembre. Les élèves peuvent choisir parmi plus de 20 cours en ligne de première ou deuxième année dans le domaine des arts, des sciences et de la musique. De plus amples renseignements et la liste complète des cours sont disponibles en ligne.

De plus amples informations sur les cours de l’Université de Moncton sont disponibles auprès de la Formation continue de l’université.

«Nous sommes prêts et nous avons bien hâte d’accueillir nos futurs étudiants provenant des écoles secondaires, indique le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Gilles Roy. Nous avons même ajouté de nouveaux cours de formation générale à distance disponibles pour les étudiants en provenance des écoles secondaires qui désirent s’y inscrire.»