COVID-19: Tout ce que vous devez savoir mardi matin

Voici les dernières nouvelles de la Presse Canadienne sur la pandémie de la maladie COVID-19:

Division des répondants sur l’obligation de se faire vacciner

Lorsqu’on demande aux Canadiens s’ils croient qu’un éventuel vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire ou facultatif, ils sont divisés selon les constatations d’un sondage de la maison Léger publié mardi.

La consultation menée en ligne entre les 24 et 26 avril auprès de 1504 répondants révèle que 60 % d’entre eux favorisent la vaccination obligatoire alors que 40 % pensent qu’elle devrait être laissée au choix des citoyens.

Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, fait observer que ces résultats n’indiquent pas nécessairement que seulement 60 % des gens se feraient vacciner.

Cependant, M. Bourque s’attendait à une adhésion plus élevée à l’idée de rendre le vaccin obligatoire, étant donné l’ampleur de la pandémie de COVID-19 et les ravages qu’elle a fait jusqu’ici à travers le monde.

Par ailleurs, le sondage mené en collaboration avec l’Association d’études canadiennes indique que plus de la moitié des répondants seraient à l’aise de retourner à leur lieu de travail ou au centre commercial si les restrictions d’accès appliquées à ces endroits étaient levées.

Cependant, des inquiétudes majeures persistent chez les Canadiens à propos de la réouverture de lieux où la distanciation sociale est plus difficile à appliquer: les restaurants, les bars, les gymnases et les amphithéâtres présentant des spectacles sportifs ou culturels, notamment.

Le dérèglement immunitaire partiellement élucidé

Des chercheurs chinois pourraient avoir partiellement élucidé le dérèglement immunitaire qui cause la mort de plusieurs patients atteints de maladies infectieuses, notamment de la COVID-19.

Des chercheurs de l’Université de Wuhan auraient réalisé cette percée en étudiant des cellules in vitro et des souris atteintes de l’influenza.

Le journal médical « Science Advances » rapporte que cet « orage cytokinique » est en partie associé au métabolisme du glucose.

Cela pourrait expliquer pourquoi des patients souffrant du diabète sont particulièrement à risque d’infections graves et même de mort lors d’infections comme l’influenza.

Lors d’une infection, l’organisme produit des molécules appelées cytokines qui mobilisent le système immunitaire pour combattre l’envahisseur. Chez certains patients, pour des raisons qui demeurent obscures, ce cri d’alarme continue à retentir même une fois que l’ennemi a commencé à battre en retraite.

Cela peut causer des dommages collatéraux aux tissus sains, notamment aux poumons.

La découverte chinoise pourrait permettre d’identifier des médicaments pour contrôler l’orage cytokinique et limiter les dégâts dont il est responsable.

Bien des médecins rendus anxieux par le manque de protection

Un grand nombre de médecins canadiens se disent anxieux à propos de la pandémie de COVID-19 et ils le seraient moins s’il y avait une plus grande disponibilité d’équipement de protection individuelle et plus de dépistage.

Un sondage mené en début de semaine dernière par l’Association médicale canadienne (AMC) précise que près de 90 % des quelque 2500 médecins y ayant répondu ont affirmé que s’il y avait plus d’équipements de protection, ils seraient moins anxieux et 84 % ont dit qu’un dépistage plus important les rassurerait.

L’AMC demande donc une plus grande transparence sur la distribution d’équipements de protection aux fournisseurs de soins et réclame des mesures urgentes pour augmenter le dépistage dans la population.

Le président de l’AMC, le Dr Sandy Buchman, reconnaît que les gouvernements travaillent avec acharnement pour augmenter la disponibilité des équipements de protection, mais il constate néanmoins que les médecins sont toujours très inquiets quant à leur capacité d’offrir des soins en toute sécurité.

«Il faudra plus que de la distance physique et du lavage des mains»

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada a averti lundi qu’il y avait encore beaucoup de choses que nous ignorons sur le virus qui cause la COVID-19, et que pour arrêter cette pandémie ou en prévenir une future, il faudra plus que de la simple distance physique et du lavage des mains.

La Dre Theresa Tam a déclaré que nous ne savons tout simplement pas encore si une personne qui a été atteinte de la COVID-19 sera immunisée contre cette infection ni combien de temps durera cette immunité. L’Organisation mondiale de la santé a averti la semaine dernière qu’il était prématuré de donner le feu vert pour reprendre les activités normales aux personnes qui se sont rétablies de la COVID-19, car il existe des preuves que certains patients ont contracté le nouveau coronavirus une deuxième fois.

La Dre Tam a précisé lundi qu’il s’agissait de questions cruciales auxquelles le groupe de travail sur l’immunité dont elle fait partie tentait de répondre alors que le Canada essaie de prendre des décisions importantes sur la façon de lever les restrictions extrêmes sur les rassemblements publics sans ouvrir grand la porte à un virus qui pourrait se propager rapidement parmi la population.

Selon Theresa Tam, pour arrêter la COVID-19 et pour mieux se préparer à la prochaine vague de ce virus ou d’un autre virus qui causerait une pandémie mondiale, le Canada doit agir immédiatement pour remédier aux conditions « sociales, culturelles et économiques » qui contribuent à permettre à la COVID-19 d’affecter de manière disproportionnée les populations vulnérables et les travailleurs essentiels.

JO: difficile sans vaccins, dit le chef de l’association médicale japonaise

Le chef de l’Association médicale japonaise a déclaré qu’il serait difficile d’organiser les Jeux olympiques sans vaccins contre le coronavirus, et qu’il espérait que des vaccins ou des médicaments efficaces pour traiter la COVID-19 seraient développés rapidement.

« À mon avis, il serait difficile d’organiser les Jeux olympiques à moins que des vaccins efficaces ne soient développés, a déclaré le président de l’Association médicale japonaise Yoshitake Yokokura mardi, lors d’une conférence de presse vidéo, à Tokyo. J’espère que les vaccins et les médicaments seront développés dès que possible. »

Le Japon et le Comité international olympique ont convenu de reporter les Jeux de Tokyo jusqu’en juillet de l’année prochaine en raison de la pandémie du coronavirus.

Le Japon est en état d’urgence. Le nombre d’infections augmente rapidement à travers le pays, et les hôpitaux sont surchargés.

Yokokura a déclaré que les Jeux ne sont possibles que si les infections sont sous contrôle non seulement au Japon mais dans le monde. Il n’a pas dit s’il s’opposait à des Jeux olympiques sans vaccins.

« La clé est la situation des infections à ce stade (lorsque ce sera le temps des Jeux). Si les infections ne sont maîtrisées qu’au Japon, il sera toujours difficile d’organiser les Jeux à moins que la pandémie ne soit terminée dans le reste du monde « , a déclaré Yokokura.

Les experts ont dit que cela pourrait prendre quelques années ou plus pour développer des vaccins sûrs et efficaces pour une utilisation clinique.

Le Japon compte 13 576 cas et 389 décès, a annoncé mardi le ministère de la Santé.