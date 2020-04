Enfin des températures printanières au Nouveau-Brunswick!

La fonte rapide des neiges et les chants des oiseaux qui se font de plus en plus entendre semblent vouloir témoigner du fait indéniable que le printemps est enfin des nôtres.

S’il n’en tient qu’à Environnement Canada et aux agences météorologiques nord-américaines comme MétéoMédia et Accueweather, des températures douces vont finalement s’installer pour de bon dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Ce chapitre de temps doux sera sans aucun doute bien accueilli par les Néo-Brunswickois qui ont dû composer au cours du mois d’avril avec des températures passablement plus froides que les normales saisonnières.

«Nos données préliminaires laissent entendre que les températures ont été froides durant pas mal tout le mois d’avril, soit environ trois degrés de moins qu’à l’habitude», a indiqué Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

En fait, partout en province, le mercure devrait généralement se maintenir durant le jour entre 10°C et 15°C au cours des deux prochaines semaines.

Vendredi, le mercure devrait grimper jusqu’à 17°C dans la région de Moncton, selon les plus récentes prévisions météorologiques émises par Environnement Canada.

Si ces prévisions de l’agence gouvernementale s’avèrent exactes, il s’agirait de la journée la plus chaude à être enregistré au Nouveau-Brunswick depuis le 1er novembre 2019, soit depuis pas moins de six mois.

L’arrivée d’un système météorologique en provenance du Colorado apportera toutefois des quantités appréciables de pluie qui devraient s’abattre sur la plupart des régions de la province de vendredi jusqu’à dimanche.

Des vents plus soutenus qu’à l’habitude devraient aussi accompagner ce système venant du Midwest américain qui devrait laisser entre 20 et 40 mm de pluie sur son sillage.

Les autorités qui ont à l’oeil les différents cours d’eau de la province ne craignent pas l’arrivée de ces températures douces et des précipitations notables qui vont marquer l’arrivée du mois de mai.

«Les niveaux d’eau montent, mais en ce moment nous ne prévoyons pas rejoindre le stade d’inondation nulle part», a fait savoir Geoffrey Downey, porte-parole de l’organisation des mesures d’urgence.

N’en déplaise à plusieurs, ceux qui souhaitent profiter de leur ensemble patio sous le soleil ou s’offrir une première baignade dans la piscine extérieure devront toutefois patienter pendant encore un certain temps.

Un survol des prévisions météorologiques à long terme laisse entrevoir que les premiers 20°C bien sentis tarderont à s’installer sur le Nouveau-Brunswick.

Selon la firme américaine Accueweather, il faudra possiblement attendre jusqu’à la toute fin du mois de mai avant de voir le mercure franchir cette barre psychologique du 20°C au Nouveau-Brunswick.

Dans la Péninsule acadienne, cette attente pourrait même se prolonger jusqu’à la mi-juin.

«Cette attente peut paraître longue, mais il faut se rappeler qu’il tombe en moyenne 2.2 cm de neige à Saint-Léonard et 3.8 cm de neige à Moncton durant le mois de mai!», a souligné Jill Maepea. -SL