Facture salée: des évaluations foncières montent en flèche à Moncton

Moncton est en croissance, mais des développeurs en font les frais. Des propriétaires de terrains non-résidentiels ont été pris par surprise en voyant des factures qui ont plus que doublé par rapport à l’an dernier.

Stephen Gallant, propriétaire de Galco Atlantic, a acheté dix terrains en 2017 pour la somme de 475 000$.

Jusqu’à tout récemment, l’un de ces terrains, situé sur la rue Saint-George, avait une valeur de 21 800$.

En février 2020, il a reçu une évaluation de 224 500$. C’est une augmentation de 930%, et rien n’a changé sur le terrain.

«On se fiait sur l’évaluation de ce temps-là, qui était de 21 000$. Le terrain est à vendre pour 69 000$ depuis trois ans, et on n’a pas eu d’offre», dit l’entrepreneur.

Il croit que la perspective d’un fardeau fiscal si élevé va décourager des acheteurs potentiels.

«Je crois que la province devrait ramener les évaluations au niveau de 2019, surtout à cause de la COVID-19», dit l’homme d’affaires, les deux pieds plantés sur son terrain qui vient de décupler de prix.

Valdo Grandmaison, entrepreneur immobilier du Groupe Frederic, a lui aussi reçu une facture salée en février.

L’homme d’affaires s’explique mal cette augmentation. Il a fait appel de l’évaluation auprès du gouvernement provincial, mais il dit que le processus de révision peut prendre des mois.

«Initialement, quand j’ai reçu la facture, j’ai pensé que c’était une erreur. C’était une augmentation de 300%. Je me suis dit que c’était peut-être une augmentation de 3% et qu’ils ont mis un paquet de zéros par accident», dit-il.

Léandre Bourque, propriétaire de A+ Realty, possède deux terrains situés côte à côte sur la rue Saint-George.

Léandre Bourque – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Sur un terrain, il y a une maison qu’il loue à une famille. L’évaluation de ce terrain a baissé de 500$ depuis 2019, pour se retrouver à 177 500$.

Le simple terrain vague juste à côté, lui, a bondi de 61 700$ à 158 200$. Cette année, son prélèvement d’impôt sera de 7656.88$ pour ce lot de terre un peu boueux.

Jason Hoyt, porte-parole du gouvernement provincial, explique que Service Nouveau-Brunswick a entrepris une réinspection de tous les terrains vacants non-résidentiels de la province.

Cet exercice est toujours en cours, et devrait se terminer en 2021. En 2019, c’était le tour de Moncton. La dernière réinspection du centre-ville datait de 2009.

Les nouvelles valeurs imposables se sont donc retrouvées dans la facture des propriétaires de terrains au début de 2020.

«La communication aux propriétaires concernés a été effectuée au début de 2020 pour les informer des changements à venir dans leurs évaluations», indique M. Hoyt par courriel.

Stephen Gallant affirme cependant qu’il n’a reçu aucun avis à cet effet avant d’avoir sa facture en février.

Jason Hoyt rappelle que Moncton a observé une croissance vertigineuse ces dernières années. Outre le Centre Avenir, les hôtels, les condos et les appartements y poussent comme des champignons.

«Des programmes de réinspection sont nécessaires pour s’assurer que les valeurs d’évaluation sont justes et reflètent la valeur réelle (du marché).»

La situation est malgré tout fâcheuse pour les propriétaires qui doivent soudainement débourser beaucoup plus que l’an dernier – et cela en pleine période d’incertitude financière, pandémie oblige.

À court d’options, les propriétaires de terrains doivent parfois refiler une partie de ces coûts inattendus à leurs clients.

C’est le cas de Thierry Le Bouthillier, propriétaire d’un stationnement au 42 rue Queen, dans le centre-ville.

Thierry Le Bouthillier – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Il explique que pour encaisser la dépense, il devra probablement facturer 219$ par mois aux utilisateurs de son stationnement plutôt que 155$.

Il se demande maintenant si la Ville de Moncton – qui possède plusieurs stationnements dans le centre-ville – ajustera son barème de tarifs de stationnement au même rythme.

Autrement, les prix plus attrayants des stationnements municipaux pourraient lui faire perdre des clients.

«Ils compétitionnent avec le secteur privé, mais ils n’ont pas les mêmes coûts», dit Thierry Le Bouthillier.

Kevin Silliker, directeur du développement économique de la Ville de Moncton, explique que Moncton tente d’établir un équilibre de prix pour ses stationnements de manière à ce que le marché soit attrayant pour le secteur privé.

Mais les frais de stationnement ont déjà été établis pour 2020, et la ville révise ce taux lorsqu’elle prépare son budget, soit à l’approche du temps des fêtes.

«La Ville augmente ses frais de stationnement dans le centre-ville depuis plusieurs années, et je dirais que chaque année, au moment du budget, c’est toujours sur la table. On examine le contexte et on prend une décision. Je crois que c’est une possibilité que la ville augmente ses frais dans le prochain budget», dit Kevin Silliker.

Il est donc possible que Thierry Le Bouthillier ait à encaisser des pertes pour quelques mois, à l’instar d’autres entrepreneurs.