Higgs aurait préféré l’annulation de la saison de pêche au homard

Bien qu’il se soit prononcé en faveur de l’annulation de la saison de pêche au homard printanière lundi après-midi, le premier ministre Blaine Higgs se résigne au fait que Pêches et Océans Canada va probablement maintenir l’ouverture de la saison le 15 mai.

Lundi après-midi, M. Higgs avait évoqué la possibilité d’annuler la saison de pêche au homard.

«Le marché n’existe pas en ce moment. On ne fait que repousser l’inévitable. Je pense qu’il faudrait simplement aborder la situation. À ce moment, soyons proactifs. Au lieu d’évaluer les choses une semaine à la fois, j’aimerais mieux examiner la situation à plus long terme.»

Mardi, il a nuancé sa position. Alors que la Nouvelle-Écosse exporte surtout du homard vivant en Chine, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard vendent plutôt du homard transformé sur les marchés internationaux, en Chine et dans d’autres pays de l’Asie du sud-est. La demande pour le homard transformé a été lourdement affectée par la situation entourant la COVID-19.

Afin de soutenir les transformateurs, Pêches et Océans Canada a annoncé un investissement de 62,5 millions $. L’argent doit notamment servir à améliorer la capacité de stockage de produits non vendus.

Cependant, même si les homardiers prennent éventuellement la mer, la demande mondiale pour le produit demeure faible en ce moment, en raison de la pandémie. Selon certaines sources, les États-Unis comptent déjà des stocks d’une valeur de 180 millions $ US de homard congelé.

«Ma préoccupation est que les marchés sont faibles. Les congélateurs sont pleins. Est-ce que c’est la bonne solution est d’en construire plus ou est-ce que c’est de se demander si on ira de l’avant avec la pêche? En ce moment, Pêches et Océans va sans doute maintenir la saison, tel que prévu. C’est pour cela que notre priorité est de protéger notre frontière et interdire l’arrivée de travailleurs étrangers. Nous allons travailler avec les agriculteurs et transformateurs pour trouver des travailleurs ici.»

Au cours des dernières semaines, le premier ministre Higgs n’a pas été le seul à évoquer une possible annulation. Sans se prononcer en faveur ou contre l’idée, Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, a récemment affirmé que l’annulation potentielle de la saison demeure un sujet de débat très actuel au sein de l’industrie.

«On se pose la question depuis le début. (…) Évidemment, on va évaluer la situation au cours des prochaines semaines. C’est sur et certain que ça revient à la base. La priorité est de pouvoir assurer la santé et la sécurité des travailleurs de la mer, que ce soit dans les usines ou sur les bateaux et les quais. Si on peut atteindre un certain niveau de sécurité, on abordera la question des marchés par la suite», nous a-t-il dit lors d’un récent entretien.

Travailleurs temporaires étrangers

Après avoir exprimé des préoccupations quant à l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires en début de semaine, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé mardi que ces travailleurs cruciaux pour plusieurs industries saisonnières, dont les pêches, n’auront plus droit d’entrer dans la province jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure ne s’applique pas aux quelque 1500 travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent déjà au Nouveau-Brunswick, mais plutôt aux 600 autres qui sont toujours attendus.

«Normalement, ces travailleurs temporaires sont les bienvenus au Nouveau-Brunswick. Ils jouent un rôle important dans notre croissance économique, mais pour le moment, il est trop risqué de permettre un plus grand nombre de gens d’entrer dans la province.»

Avant de venir temporairement au Canada, ces travailleurs sont soumis à des conditions strictes. En plus d’être examinés avant le départ et à leur arrivée, ils doivent ensuite se mettre en quarantaine pendant au moins 14 jours.

Malgré ces mesures, le premier ministre Higgs est inquiet que certaines personnes puissent être porteuses du virus. Il tient toutefois à faire la distinction entre les travailleurs temporaires étrangers et les candidats à l’immigration.

«À long terme, nous avons besoin d’un plus grand nombre d’immigrants dans notre province et ça continue d’être notre objectif, mais au cours des dernières semaines, nous avons mis beaucoup d’effort pour protéger nos frontières et limiter les entrées et les sorties de la province», a-t-il dit en début de semaine.

Les travailleurs temporaires étrangers sont une facette importante des industries saisonnières, comme les pêches et l’agriculture. Même si les entreprises du secteur cherchent régulièrement des employés locaux, elles ne réussissent pas toujours à remplir leurs besoins en main-d’oeuvre.

«Si les secteurs des fruits de mer et de l’agriculture ont besoin de plus de travailleurs, je compte sur les gens du Nouveau-Brunswick pour répondre à l’appel. Nous devons tous faire notre part pour garder notre province en sécurité et faire partie de la solution. (…) Si on assouplit les restrictions sur nos frontières, le progrès accompli jusqu’à maintenant pourrait être perdu. Nous allons accueillir les travailleurs étrangers lorsque ce sera prudent de le faire. Pour le moment, ce n’est pas le cas.»