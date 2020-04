Journal d’un confiné: La diplomatie virtuelle du consul de France

Le consul de France dans les provinces de l’Atlantique, Johan Schitterer ressent un peu de frustration.

«Jean-Yves Le Drian a dit que le rôle des diplomates était de faire en sorte que la France se dote d’amis, raconte-t-il en citant son ministre des Affaires étrangères. C’est difficile en confinement.»

Une commémoration de la francophonie, la réception de chercheurs pour une collaboration franco-canadienne, la rencontre de partenaires culturels pour l’organisation d’un concert, la visite de la Péninsule acadienne à l’invitation de maires, voilà autant d’occasions manquées par M. Schitterer à cause de la pandémie de COVID-19.

«C’est gênant de ne plus rencontrer mes partenaires, car le langage du corps est très important dans mon travail, précise-t-il. Les relations informelles et les constats de visu donnent les plus beaux projets de coopération.»

Le fonctionnaire a de surcroît pris son poste à Moncton en août 2019 seulement.

«J’ai toujours aimé être un «spécialiste du général» en tant que diplomate. Mais pour ça, je dois découvrir le terrain», rappelle-t-il.

M. Schitterer assure cependant que le confinement a eu des répercussions positives sur les relations entre la France et le Nouveau-Brunswick. Il explique notamment passer 2h30 en moyenne par jour en visioconférence, d’un poste de travail aménagé dans l’une des pièces de sa maison.

«C’est le moment de renforcer les liens avec nos partenaires, estime-t-il. Nous communiquons davantage avec eux et ils surenchérissent. Nous nous rassurons ainsi mutuellement et préparons l’avenir.»

Il raconte avoir par exemple discuté avec des intervenants économiques de la reconnaissance des diplômes et des expériences ainsi que de la création d’une chambre de commerce francoatlantique. Il appuie aussi sur les condoléances qu’il a communiquées à la population de Nouvelle-Écosse à la suite de la tuerie du 19 avril.

«Le diplomate est quelqu’un qui observe, qui lit et qui écrit beaucoup pour informer son gouvernement», témoigne par ailleurs le consul pour montrer que ses tâches restent nombreuses.

Découvrir la culture acadienne

Le féru de lecture se réjouit à ce propos d’avoir plus de temps pour découvrir le patrimoine culturel et l’histoire des Acadiens.

«J’ai la chance d’avoir accès à des personnalités qui me donnent des recommandations, se félicite-t-il. Je suis arrivé en plein CMA [congrès mondial acadien] et j’ai notamment eu la joie et le privilège de rencontrer Antonine Maillet. Je découvre maintenant sa création littéraire.»

Il s’enthousiasme aussi pour les découvertes qu’il a faites grâce au spectacle Acadie de l’Atlantique / Louisiane, organisé sur Facebook le 10 avril par la Société Nationale de l’Acadie et le Grenier Musique.

«Le rôle d’un diplomate est de s’imprégner de la vie culturelle locale pour mieux en faire la promotion en France», souligne-t-il.

Le quadragénaire indique sensibiliser parfois ses enfants de 9 et 12 ans à la littérature jeunesse et au cinéma acadiens, lors de séances quotidiennes de découvertes culturelles qu’il organise avec sa femme.

«Nous avons réussi, grâce à mon épouse, à structurer nos journées par un programme», se réjouit-il à propos du confinement.

Dans ses nouvelles habitudes, le Français se surprend à constater des appels à ses parents tous les jours. Comme ses liens professionnels, il estime avoir renforcé ses relations personnelles durant le confinement grâce aux moyens de télécommunication.

«Nous avons organisé une «visio-cérémonie» pour l’anniversaire des 12 ans de ma fille un dimanche après-midi, illustre-t-il. Elle a soufflé ses bougies devant son arrière-grand-mère qui habite à Nice et une quinzaine d’autres personnes. Nous n’aurions pas pu organiser cette fête avant le confinement.»