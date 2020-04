Les primes salariales pour travailleurs essentiels se font attendre

Le Nouveau-Brunswick attend des précisions d’Ottawa en ce qui concerne les primes salariales pour les travailleurs essentiels comme le personnel des foyers de soins durant la pandémie de COVID-19.

Voici deux semaines que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évoquait la possibilité d’aider financièrement les provinces à offrir de meilleurs salaires à leurs travailleurs essentiels durant la crise.

M. Trudeau avait notamment laissé entendre que le gouvernement fédéral pourrait aider les provinces à assurer que les travailleurs des foyers de soins gagnent au moins 2500$ par mois.

Le premier ministre a réitéré son offre lors de son point de presse quotidien devant sa résidence, lundi.

«Si vous êtes un travailleur essentiel, vous méritez d’être correctement rémunéré pour votre travail incroyable. Notre gouvernement fait sa part pour que cela se produise», a-t-il dit.

«Nous sommes actuellement en discussion avec toutes les autres provinces et territoires pour mettre en place leurs plans pour les travailleurs essentiels. J’aurai d’autres mises à jour pour l’ensemble du pays dans les prochains jours», a dit Justin Trudeau.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial attend toujours les détails de l’offre d’Ottawa afin de pouvoir préparer un plan, a indiqué le premier ministre Blaine Higgs, mardi.

«Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour obtenir des éclaircissements sur ce que couvre leur programme, sur leur définition des travailleurs essentiels et sur le plafond (de 2500$) qu’ils ont fixé», a-t-il dit.

«C’est pas mal là où nous en sommes.»

M. Higgs avait indiqué il y a deux semaines que la majorité du personnel à temps plein des foyers de soins du Nouveau-Brunswick gagne déjà plus de 2500$ par mois et ne pourrait donc pas recevoir la prime fédérale.

Même s’il a surtout été question des foyers de soins jusqu’ici, les employés du système de santé au sens large seront peut-être admissibles, a-t-il souligné.

«Nous examinons le nombre de personnes dans le système qui seraient visées par les exigences fédérales. Combien en font beaucoup plus en raison de cette crise? Nous voulons être justes et nous reconnaissons que beaucoup de personnes se dévouent pour servir les Néo-Brunswickois. Ce n’est pas facile de choisir», a confié Blaine Higgs.

Lorsque la province aura obtenu des réponses du gouvernement fédéral, un plan sera présenté au conseil des ministres et au comité spécial du cabinet sur la COVID-19 auquel participent les chefs des partis d’opposition, a-t-il précisé.

La semaine dernière, un groupe de citoyens engagés ont envoyé une lettre ouverte au premier ministre Higgs pour réclamer de meilleurs salaires pour les préposées aux soins en général.

«La crise du coronavirus nous aura fait découvrir que le bien-être des personnes les plus vulnérables de notre société dépend en grande partie de travailleuses et travailleurs, trop souvent mal rémunérés et dont on commence à peine à reconnaître jusqu’à quel point leur travail est essentiel», peut-on lire dans la lettre.

«C’est le sort des préposés, majoritairement des femmes, qui prodiguent des soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap et aux femmes fuyant la violence.»

«Nous demandons à notre gouvernement provincial d’agir maintenant et de prendre les décisions qui s’imposent pour que les préposés aux bénéficiaires ainsi que toutes celles et ceux qui font un travail essentiel soient payés et traités avec justice et diligence.»