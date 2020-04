Les salons de coiffure se préparent à une réouverture très attendue

Julie Martin ignore quand reprendront les activités de son studio de coiffure et de services esthétiques, mais elle s’est y est déjà très bien préparée.

L’actuel plan de déconfinement présenté par la province prévoit la réouverture des bureaux, des restaurants ou des garderies deux à quatre semaines après l’aplatissement de la courbe. Les salons de coiffure et les barbiers devront attendre davantage – de deux à quatre semaines supplémentaires – car la distanciation sociale est impossible dans cette industrie.

Julie Martin, la propriétaire du Studio Elegante situé sur la rue Champlain à Dieppe, sait que sa clientèle attend ce moment avec impatience. «Je reçois déjà énormément de messages, dit-elle. Tout le monde veut sa place sur la liste d’attente!»

Certains, désespérés de voir leur coupe devenir informe ou leur repousse apparaître, ont déjà tenté de raccourcir quelques mèches ou de couper leur toupet. Depuis le début du confinement, les problèmes de cheveux nourrissent une multitude de blagues, montages vidéo et tutoriels en ligne.

L’entrepreneure a suivi la tendance en invitant les internautes à partage le résultat de leurs expérimentations capillaires. «Je m’attends à beaucoup de dommages, s’amuse Julie Martin. Heureusement, il y a toujours un moyen d’arranger les choses!»

La coiffeuse recommande par contre d’éviter les colorations de pharmacie, qui pourraient abîmer les cheveux si on ne les applique pas correctement.

Son studio sera en tout cas prêt pour la réouverture. La commande de masques et de gants est passée, ils serviront à la propriétaire et à ses deux employées. «Nous allons avoir chaud, ça ne va pas être confortable, anticipe Mme Martin. J’aimerais ne pas à avoir à porter tout ça mais on n’a pas le choix, je touche à tout le monde lorsque je travaille.»

Julie Martin n’a pas attendu les consignes des autorités pour réaménager son salon de coiffure. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Des vitres de plexiglas ont été installées devant le comptoir d’accueil et la station de lavage des cheveux. Le petit local risque de ne pouvoir accueillir qu’un seul client à la fois, et la zone d’attente sera fermée temporairement.

Payer en argent comptant ne sera pas non plus possible. Ce protocole maison a inspiré d’autres salons, qui ont contacté la coiffeuse pour obtenir ses conseils.

Cette dernière s’attend à une reprise extrêmement occupée, la priorité ira à ceux qui ont vu leur rendez-vous annulé en raison de l’état d’urgence.

«On ne pourra pas répondre à la demande, beaucoup seront déçus. Habituellement, je reçois entre 50 et 60 clients par semaine. Je pense que ça va être divisé par deux en raison des nouvelles mesures, ça m’inquiète.»

La semaine dernière, l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick a indiqué travailler sur un plan de reprise des activités, tout en appelant ses membres à faire part de leurs suggestions.

L’organisation professionnelle étudie une foule de mesures qui pourraient accompagner la réouverture des établissements: marquage au sol, fermeture de l’espace d’attente, port d’équipement de protection, installation de barrières de plexiglas, procédures de désinfection renforcées et même prise de température des clients avant leur entrée dans le salon.

Jusqu’à présent, les aides gouvernementales ont permis à Julie Martin de garder la tête hors de l’eau. Comme de nombreux propriétaires de petites entreprises, elle redoute une seconde vague de contamination mais espère que le retour à la normale sera durable. «Je veux croire qu’on voit la fin», s’avance-t-elle.