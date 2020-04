Mort de Brady Francis: Maurice Johnson déclaré non coupable

Maurice Johnson a été déclaré non coupable de délit de fuite mortel dans l’affaire de la mort de Brady Francis, jeune d’Elsipogtog, le 24 février 2018.

Colère, peine et incrédulité à la sortie du palais de justice de Moncton. Plusieurs personnes, dont bon nombre de la Première Nation d’Elsipogtog, critiquent le jugement rendu en cour mardi matin.

Les personnes présentes ont entonné un chant autochtone devant les marches du palais de justice. Plusieurs ont versé des larmes.

Pour Aaron Sock, chef de la première nation d’Elsipogtog, il s’agit d’une injustice.

«Ça montre qu’il n’y a aucune justice pour les Premières Nations au Canada», a-t-il dit, visiblement choqué par la nouvelle.

Le tribunal a déterminé que la Couronne n’a pas pu prouver hors de tout doute que Maurice Johnson a frappé Brady Francis le soir du 24 février 2018, ni que M. Johnson est coupable d’un délit de fuite mortel dans cette affaire.

Selon les preuves présentées par la défense et le procureur, la juge Denise LeBlanc a conclu que Maurice Johnson a bel et bien été impliqué dans un accident, mais qu’il existe un doute raisonnable à savoir s’il a oui ou non frappé un piéton.

Pendant son témoignage au cours du procès, ce dernier a dit qu’il croyait avoir frappé un chevreuil.

Des enregistrements vidéo indiquent que le camion GMC Sierra de Maurice Johnson se trouvait bien sur le chemin Saint-Charles-Sud le soir du 24 février, alors que Brady Francis marchait sur le côté de la route.

Les caméras ne montrent pas l’accident. La juge dit être convaincue que le véhicule de Maurice Johnson était dans les parages. Elle n’est toutefois pas convaincue que Maurice Johnson a frappé le jeune de 22 ans.

La juge a expliqué que même si elle se trompe et qu’il s’avère que Maurice Johnson a frappé Brady Francis ce soir-là, le procureur Pierre Gionet n’a pas non plus été en mesure de démontrer que l’accusé avait eu connaissance qu’il avait frappé un piéton.

Elle explique que ce critère – savoir qu’on a frappé un humain – est essentiel pour prouver le délit de fuite.