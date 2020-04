COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir mercredi matin

Une femme porte un masque facial pour se protéger contre le coronavirus lorsqu'elle passe devant un magasin fermé à Londres, mercredi. - Associated Press

Voici les dernières nouvelles de la Presse Canadienne au sujet de la COVID-19 au Canada:

Nouvelle méthode de détection du coronavirus

Des chercheurs américains auraient mis au point une méthode de détection du coronavirus qui n’utilise pas les réactifs dont on rapporte parfois une pénurie.

Cette technique « à sec » a été développée par des scientifiques de l’Université de Washington à Seattle.

Lors de tests, leur méthode a détecté la présence du virus dans neuf des onze échantillons provenant de patients qu’on savait porteurs du SRAS-CoV-2. Les méthodes traditionnelles ont détecté le virus dans seulement huit échantillons.

Les chercheurs croient que cette percée pourrait permettre une intensification des efforts de dépistage, notamment en permettant à la population de récolter elle-même les échantillons à analyser.

Cette découverte a été annoncée par le site bioRxiv et n’a pas encore été évaluée par les pairs.

Travailleurs étrangers au N.-B.: frontières fermées par le gouvernement

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonce qu’en raison des nombreuses éclosions sévères de COVID-19 observées dans les administrations voisines à la sienne, les frontières de la province doivent demeurer fermées pour l’instant.

Cela s’applique aux travailleurs étrangers temporaires qui devaient entrer dans la province.

Le premier ministre Blaine Higgs signale qu’en temps normal, les travailleurs étrangers temporaires sont les bienvenus, car ils jouent un rôle important dans la croissance économique. Mais pour le moment, il est simplement trop risqué de permettre à un plus grand nombre de personnes d’entrer dans la province, à son avis.

Le premier ministre Higgs précise que cette restriction ne touche pas le statut des quelque 1500 employés étrangers temporaires qui sont présentement dans la province.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé mardi n’avoir enregistré aucun nouveau cas de nouveau coronavirus pour une 10e journée consécutive. Il y a encore 118 cas confirmés dans la province, dont quatre actifs, et 114 personnes rétablies. Une personne demeure hospitalisée, et il n’y a aucun patient aux soins intensifs.

De plus, le protocole visant les tests de dépistage de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick a été élargi afin d’inclure un plus grand nombre de symptômes de la maladie.

Les marchés étaient de nouveau en hausse

Les marchés asiatiques et européens ont engrangé de nouveaux gains mercredi, après que la France et l’Espagne eurent annoncé leurs plans de déconfinement.

En début de séance en Europe, le FTSE 100 britannique avançait de 0,7 %, le DAX allemand de 0,1 % et le CAC français également de 0,1 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 0,7 % et l’indice élargi S&P de 0,8 %.

Du côté de l’Asie, la bourse de Shanghaï a pris 0,4 %, celle de Séoul 0,7 % et celle de Hong Kong 0,3 %. La bourse japonaise était fermée pour un congé férié.

Les marchés ont terminé en hausse de 1,5 % en Australie. À la Bourse des matières premières de New York, le baril de pétrole brut avançait de 1,81$ US à 14,18 $ US.

83 nouveaux décès au Québec

Le bilan de la pandémie s’est alourdi de 83 pertes de vie mardi au Québec, a annoncé le premier ministre François Legault, pour un bilan de 1682 décès.

M. Legault a rappelé que 97 pour cent des gens décédés dans la province avaient 60 ans et plus. Il a de nouveau martelé l’importance de respecter la distanciation de deux mètres.

On comptait 25 757 personnes infectées au Québec, soit 775 de plus que lundi.

Mille six cent vingt-cinq patients étaient hospitalisés, une hausse de 84, et deux cent dix-sept personnes étaient soignées à l’unité des soins intensifs, une augmentation de sept.

La région de Montréal comptait 12 487 infections, soit 453 de plus que lundi. Il y en avait 2919 dans la région de Laval, une hausse de 67, et 2973 en Montérégie, une augmentation de 94.

Trois régions ont vu leur situation s’améliorer entre lundi et mardi: le Bas-Saint-Laurent, où le nombre d’infections est passé de 37 à 34; l’Abitibi-Témiscamingue, où il est passé de 150 à 149; et le Nord-du-Québec, où il est passé de huit à sept.

Le bilan est demeuré inchangé au Saguenay _ Lac-Saint-Jean, en Estrie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Nunavik et dans le Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Des employés testés positifs dans une garderie de Toronto

La Ville de Toronto a annoncé, mardi soir, la fermeture d’un centre de la petite enfance pendant 14 jours après que trois membres du personnel ont été testés positifs à la COVID-19.

Le centre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants Jesse Ketchum est l’un des sept centres gérés par la Ville qui assurent la garde des enfants des travailleurs essentiels.

Ce centre accueille des enfants de 0 à 12 ans.

La Ville a indiqué que deux autres membres du personnel de l’établissement, ainsi que deux enfants, attendent les résultats de leur test de dépistage.

Mardi soir, le personnel tentait d’informer les parents des 58 enfants qui fréquentent le centre de la situation.

La Ville a demandé aux membres du personnel et aux enfants de rester à la maison pendant deux semaines à compter de leur dernier jour au centre.

Parlement virtuel

Les députés fédéraux ont tenu pour une première fois une réunion virtuelle des Communes, mardi.

Pendant près de trois heures, les élus ont pu échanger dans une séance du tout nouveau « comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 ».

Les 338 députés auraient le droit de « siéger » virtuellement, mais tous ne se sont pas inscrits à l’exercice, l’accès à internet étant difficile dans certaines régions du pays.

Mercredi, c’est en personne qu’un petit groupe de députés siégera aux Communes. On y examinera alors le projet de loi qui offre une prestation canadienne d’urgence (PCU) aux étudiants pour remplacer leurs revenus d’emplois d’été, de mai à août.

Subvention salariale aux entreprises

Plus de 44 000 entreprises ont déjà fait une demande pour obtenir la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Cette aide fédérale couvre 75 % du salaire d’un employé, mais à un maximum de 847 $ par semaine.

Ottawa a promis de commencer à distribuer l’argent dès le 7 mai.

Rapatriements

Ottawa a réussi, jusqu’à maintenant, à rapatrier 20 000 Canadiens. Cela a nécessité 182 vols en provenance de 81 pays. Il y a eu aussi les 5000 touristes sur quelque 180 bateaux de croisière qu’il a fallu ramener au pays. Les derniers Canadiens qui naviguaient encore pour le plaisir ont pu rentrer le week-end dernier.

Selon ce qu’en a dit le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, lors de la réunion virtuelle des Communes, mardi après-midi, l’opération de rapatriement est complétée « à 80 pour cent ».

« Ça a été (…) l’effort de rapatriement le plus grand et le plus complexe de l’histoire de notre pays en temps de paix », a dit M. Champagne.

Mardi, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance de la Colombie et du Pakistan.

On dénombre 345 379 citoyens canadiens à l’étranger inscrits auprès du ministère des Affaires mondiales. Le nombre réel de Canadiens hors du pays est beaucoup plus élevé.

Ottawa a distribué 7,2 millions $ en prêts à 2227 de ces expatriés involontaires. Le gouvernement fédéral étudie encore quelque 2000 autres demandes de prêts.