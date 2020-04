Déconfinement: le pari du Nouveau-Brunswick face à la COVID-19

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick parie sur ses capacités de surveillance et de traitements d’urgences médicales en commençant le déconfinement. Il fait valoir que 36% des lits de soins de courte durée et la moitié des lits de soins intensifs sont disponibles dans la province.

Le Réseau de santé Vitalité indique, pour sa part, pouvoir accueillir au moins 140 malades de la COVID-19. Le président directeur général du réseau, Gilles Lanteigne ajoute que ses services de soins intensifs pourraient en recevoir d’autres en cas de besoin, puisque leur taux d’occupation était de 46% le 22 avril.

En date de mardi, il y avait une seule personne hospitalisée en raison du nouveau coronavirus dans la province et elle ne se trouve pas aux soins intensifs.

L’administration de M. Higgs assure par ailleurs avoir suffisamment d’équipements de protection personnelle (les masques et les gants par exemple) pour les besoins courants.

Elle fait enfin valoir sa volonté d’améliorer son système de surveillance de la santé publique. Les équipes de l’Hôpital Dr-Georges-L. Dumont de Moncton devraient notamment augmenter leur nombre potentiel de dépistages quotidiens de la COVID-19 de 1000 à 2000 (la province avance pouvoir en mener 1500 par jour pour l’instant).

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell a d’ailleurs agrandi la liste de symptômes donnant accès à ces tests de dépistage pour que plus de personnes s’y soumettent (elles étaient encore moins de 300 le 25 avril).

Le gouvernement ajoute qu’il réfléchit à améliorer sa surveillance de la transmission du nouveau coronavirus grâce à des technologies numériques.

La Chine, la Corée du Sud, Israël et Singapour, par exemple, ont utilisé des applications de téléphones cellulaires intelligents et la géolocalisation pour identifier et retrouver les personnes risquant d’être infectées par le SARS-CoV-2, selon la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec (CEST).

Discrétion de la politique

Mme Russell a indiqué que le déconfinement est décidé en fonction de directives de l’Agence de santé publique du Canada, dont les principes sont appliqués par les experts médicaux du Nouveau-Brunswick, le conseil des ministres et le comité spécial du cabinet sur la COVID-19.

Le directeur des programmes de bioéthique à l’école de santé publique à l’Université de Montréal, Bryn Williams-Jones pointe toutefois les nombreux enjeux parfois contradictoires soulevés par la crise sanitaire et la multiplicité de réponses possibles visant à trouver un équilibre entre eux.

«Le rôle de l’État est d’essayer de prendre la meilleure solution possible pour le plus grand nombre de personnes. Qui voudrait laisser mourir les aînés dans ce but? En même temps, veut-on dépenser une somme d’argent permettant à des personnes âgées de vivre trois mois supplémentaires quitte à laisser d’autres individus décéder faute de moyens pour les soigner? Il n’y a pas de réponses facile. Et ces réponses se trouvent dans la discussion publique», illustre-t-il.

La CEST a remarqué que la pandémie mettait ainsi beaucoup de valeurs en tension: la bienfaisance, la prudence, la justice, la responsabilité, la liberté, etc.

M. Williams-Jones réclame donc de la transparence de la part des gouvernements sur les décisions qu’ils envisagent pour l’avenir et les raisonnements qu’ils effectuent pour les sélectionner.

Le gouvernement provincial a seulement noté vouloir sauver des vies, prévenir les maladies graves et minimiser les perturbations socio-économiques dans son plan de coordination de lutte contre la pandémie, sans préciser comment il essayera de concilier tous ces objectifs de façon justifiée.

Le chef du parti libéral de la province, qui siège au comité spécial du cabinet sur la COVID-19, Kevin Vickers souligne les difficultés à trouver un équilibre entre la réouverture de l’économie, l’accroissement de la liberté de circulation et le maintien d’un faible nombre de cas de COVID-19.

«Cependant, notre principe éthique directeur est et restera la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises», assure-t-il.