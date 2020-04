Interdiction des grands rassemblements: un dur coup pour la Péninsule

La Péninsule acadienne va perdre énormément avec la décision du gouvernement Higgs d’interdire la tenue d’événements jusqu’au 31 décembre en raison de la pandémie de la COVID-19. En fait, c’est déjà l’hécatombe parmi les festivals et concerts prévus dans la région cet été. Les nombreuses annulations se bousculent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Et on ne parle pas des moindres.

Il n’y aura pas de 58e Festival acadien de Caraquet. Ni de Festival des pêches et de l’aquaculture à Shippagan, le plus ancien de la province. Pas de Festival baroque à Lamèque, ni celui de la Tourbe. Pas de Paquetstock. Pas de Festivin. Le Festival des arts visuels en Atlantique est reporté.

La Municipalité régionale de Tracadie devrait annoncer, d’ici à vendredi, le report ou l’annulation de toutes ses activités publiques estivales, a laissé savoir le maire Denis Losier. Donc, pas de Ruée vers l’art au début d’août, qui rassemble sur la rue principale des milliers de personnes.

«Ça s’en vient, a-t-il confié au journal. Nous ne pouvons pas aller contre les directives du gouvernement.»

On attend toujours des nouvelles d’événements majeurs tels Acadie Love, à Caraquet à la mi-juillet, ou l’Oktoberfest des Acadiens, en septembre à Bertrand. Et qu’adviendra-t-il du toujours très populaire Salon du livre de la Péninsule acadienne, au début d’octobre, à Shippagan? On verrait mal les voir aller à l’encontre des recommandations de la Santé publique.

Et là, on ne parle pas encore des petits festivals locaux…

Ajoutons à cela le Village historique acadien de Bertrand et l’Aquarium et Centre marin du N.-B à Shippagan, deux des moteurs principaux du tourisme dans la région, toujours fermés jusqu’à nouvel ordre et vous obtenez un portrait déjà assez sombre de la situation.

Il ne faut pas être une grand devin pour savoir que cet été, on sera très loin des retombées économiques habituelles de plus de 13 millions $ en tourisme.

«L’été, ça fournit la majorité de notre gagne-pain», confirme Marco Plourde, président de la Chambre de commerce du Grand Caraquet et gestionnaire de deux terrains de camping.

«Il faut penser à comment faire briller notre région et permettre aux gens d’en ressortir heureux. Nos activités font en sorte que la Péninsule acadienne est un endroit agréable à fréquenter», fait remarquer Julie Bilodeau, directrice de la Chambre de commerce du Grand Tracadie.

Peu de régions sont aussi dépendantes des revenus provenant de cette industrie et de celle très liée du spectacle que la Péninsule acadienne. Comme l’indique Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, on parle ici du principal gagne-pain de la région de juin à octobre.

«Je ne m’attendais pas à une restriction qui aille aussi tard qu’au 31 décembre. Mais il faut être réaliste…», a-t-il laissé tomber.

Oui, la région devra faire face à une véritable pénurie d’événements rassembleurs cet été. Et ça va faire mal, admet M. Mainville. Mal non seulement aux festivals, mais aussi à toute l’économie qui s’y rattache, que ce soit l’hébergement, la restauration, les services, etc.

La fermeture des frontières sera également un mal nécessaire à endurer dans les prochains mois, ajoute-t-il. En 2019, le taux d’occupation des lieux d’hébergement en juillet et en août frôlait les 80%. Plus d’une chambre sur deux dans la région était occupée par un touriste de la Belle province.

Vers une nouvelle identité touristique

Selon le directeur de l’OTPA, l’occasion sera belle de créer une nouvelle identité touristique. C’est pourquoi les stratégies habituelles ont été jetées à la poubelle. Maintenant, on demande aux gens du N.-B. et de la Péninsule acadienne de visiter… la Péninsule acadienne!

«On va avoir quand même un été, philosophe le porte-parole. Bien entendu, on a fait une croix sur de nombreux événements, mais il reste les activités extérieures, comme le vélo, la plage, les VTT ou le camping, où il sera toujours possible de respecter la distanciation physique des deux mètres. De ce côté, nous sommes gagnants, car nous disposons de grands espaces. On va miser là-dessus et sur la découverte des produits locaux. On va vendre le N.-B. aux gens du N.-B. Avec la distanciation physique, évidemment.»

Pour discuter régulièrement avec les organisateurs de festivals, Yannick Mainville concède que certains groupes travaillent à offrir des idées originales afin de garder un certain esprit de fête sans les rassemblements.

«Il faut encourager les gens à voir et à penser autrement. À se réinventer. On sait tous que nous ne sommes pas à la veille de voir les règles de distanciation sociale être enlevées. Il faut donc revoir notre fonctionnement et s’imaginer dorénavant dans une société qui sera différente», précise le directeur de l’OTPA, qui va notamment lancer sous peu de nouvelles campagnes promotionnelles adaptées à la situation de la COVID-19.

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie abonde aussi dans cette stratégie d’appropriation locale de la clientèle touristique.

«Je pense que cette crise va conscientiser les gens qui ont tendance à aller passer leurs vacances à l’extérieur, estime Denis Losier. Ces gens vont maintenant considérer de visiter notre province et notre région. De cette façon, les pertes anticipées ne seront pas aussi significatives. Il est temps pour nous de revisiter notre Péninsule acadienne et de devenir un facteur important de relance pour nos entrepreneurs et nos restaurateurs.»

L’année 2020 sera difficile, admet sans détour Marco Plourde, président de la Chambre de commerce du Grand Caraquet.

«Nous devons miser sur le local. Pas le choix. Ce sera le seul moyen de s’en sortir sans trop de dommages. Nous avons tout ici pour vivre ici. En pensant local, nous ne faisons pas seulement aider nos entrepreneurs. Nous aidons aussi nos employés qui vont vivre notre économie», stipule-t-il.

L’année de vérité en tourisme sera… 2021

L’industrie touristique de la Péninsule acadienne et de l’Acadie sait déjà que la saison estivale 2020 ne se comparera à rien. Les efforts seront essentiellement concentrés cette année à sauver les meubles face aux impacts de la pandémie de la COVID-19.

Mais probablement que la saison 2021 ne ressemblera aussi en rien à ce qui se faisait avant.

Seulement du côté des festivals dans la Péninsule acadienne, par exemple. Avant la crise, l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne et ses intervenants s’interrogeaient sur la pertinence du nombre très élevé d’événementiels dans les communautés. Il y a avait tellement qu’ils venaient à se faire compétition pour le peu d’argent-loisir disponible.

La pandémie s’occupera-t-elle de faire un certain clivage naturel? Des événements annulés cet été seront-ils de retour en 2021?

«Honnêtement, nous ne le savons pas encore, signale le directeur de l’OTPA, Yannick Mainville. Des festivals auront peut-être droit à une aide financière spéciale dans les prochaines semaines. Il faudra probablement attendre à l’automne, ou même au début de 2021, pour savoir comment on va s’en sortir.»

À son avis, le chambardement sera profond. Les organisateurs seront forcés de repenser la durée et la grosseur de leurs événements, sans aucun doute. Y en aura-t-il toujours autant?

«Là-dessus, on sent que la COVID-19 va faire mal, soutient M. Mainville. Il y aura de nombreuses questions dans la tête des organisateurs. La population sera-t-elle encore craintive? Peut-on croire qu’il y aura 25 000 personnes au Tintamarre de Caraquet en 2021? Pour l’instant, nous sommes chanceux, car il n’y a pas de cas présumé dans la Péninsule acadienne. Mais y aura-t-il une deuxième vague, comme plusieurs le prétendent? On s’entend tous pour dire que 2020 sera une saison anormale où nous chercherons tous à limiter les dégâts. Mais il faut déjà penser à 2021, en développement des produits et des projets post-pandémie.»