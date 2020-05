À quand la réouverture de l’Assemblée législative?

Les appels à la réouverture de l’Assemblée législative se multiplient au Nouveau-Brunswick alors que la bonne entente entre les partis politiques commence à s’effriter.

C’est au tour du chef du Parti libéral de réclamer la reprise des travaux législatifs à Fredericton après une cinquantaine de jours de paralysie presque totale en raison de la pandémie de COVID-19.

«Je pense qu’il est important que les travaux de l’Assemblée reprennent dès que possible. Nous suivrons bien sûr les orientations de la Santé publique, mais il y a des moyens de faire en sorte que cela fonctionne», a déclaré Kevin Vickers dans une lettre ouverte, jeudi.

«Les choses ne seront pas comme avant, mais il est désormais possible, avec prudence et graduellement, de remettre le Nouveau-Brunswick au travail. Cela signifie qu’il faut rouvrir les entreprises qui ont été fermées et faire redémarrer le secteur privé. Cela signifie également qu’il faut remettre le gouvernement au travail.»

M. Vickers joint ainsi sa voix au chef du Parti vert, David Coon, qui réclamait la même chose plus tôt ce mois-ci.

M. Coon avait d’ailleurs monnayé son consentement à une séance expéditive de l’Assemblée, le 17 avril, contre une promesse de la part des chefs des autres partis d’étudier la possibilité de rouvrir l’Assemblée en mai.

«J’espère que ce sera la dernière fois que nous nous réunirons à un titre aussi limité, sans période de questions, débat et autres procédures de routine», avait-il dit.

Kevin Vickers souhaite que l’Assemblée législative trouve un moyen de se remettre au travail afin notamment de débattre de l’état des finances de la province et de la reprise des activités économiques.

Depuis le début de la crise, les chefs des trois partis d’oppositions siègent au comité spécial du cabinet sur la COVID-19 avec le premier ministre et certains de ses ministres.

Si cet effort non partisan a permis aux politiciens de faire front commun pour lutter contre la pandémie, souligne M. Vickers, il est temps selon lui d’injecter une dose de transparence dans cet exercice.

«Les discussions du comité du cabinet se déroulent à huis clos, sous le couvert du secret. Jusqu’à présent, nous avons bien réussi à gérer cette crise de santé publique. Mais nous devons avoir une discussion plus ouverte et en public sur les mesures que nous devons prendre pour nous remettre de cette crise.»

Le chef du Parti libéral ne précise pas dans sa lettre la forme que devraient prendre les travaux législatifs afin de respecter l’éloignement physique.

Des séances en personne avec un nombre réduit de députés et des rencontres virtuelles ont cependant déjà été évoquées.

Le premier ministre Blaine Higgs a indiqué jeudi que les députés attendaient un rapport du Comité d’administration de l’Assemblée législative sur la façon dont les travaux législatifs pourraient reprendre en toute sécurité.

«Nos collègues du fédéral font beaucoup de chose en ligne. Peut-être que nous serons capables de rouvrir l’Assemblée en ligne», a-t-il laissé entendre.

Le chef du Parti progressiste-conservateur a vanté une fois de plus le travail du comité spécial du cabinet sur la COVID-19 même si la collaboration entre les chefs a été mise à rude épreuve cette semaine en raison de la décision de M. Higgs d’interdire l’entrée dans la province aux travailleurs étrangers temporaires

Les chefs des partis d’opposition ne devraient toutefois pas céder aux pressions politiques et faire dans la partisanerie, a déclaré le premier ministre.

«Je comprends la pression politique que doivent ressentir David Coon, Kevin Vickers et Kris Austin. Malheureusement, c’est la réalité de notre système. Si ce qu’il nous reste à faire est considéré comme moins important que de retourner faire la politique comme d’habitude, c’est décevant.»