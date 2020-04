Aide financière surprise pour les travailleurs dans les restos et les hôtels

Un fonds d’aide spécial vient d’être créé afin de soutenir les travailleurs des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie financièrement touchés par la COVID-19.

Ce sont les chefs canadiens Vikram Vij, Victor Barry et Dan Geltner qui sont à l’origine de la création du Fonds canadien d’appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.

Le Fonds, qui commencera à accepter les demandes d’aide financière à partir du mercredi 6 mai, accordera des subventions ponctuelles de 500$ aux employés de l’industrie comme les cuisiniers, les serveurs, les plongeurs, les barmans, les livreurs et autres personnes qui se retrouvent soudainement sans revenu et qui ont un besoin urgent d’articles d’épicerie, de médicaments et d’autres produits essentiels.

Le montant forfaitaire de 500$ sera remis sur la base du premier arrivé, premier servi.

«Les subventions de 500 $ sont une aide bienvenue pour les travailleurs du secteur de l’accueil, a déclaré M. Vij. Ces fonds supplémentaires seront une aide immense pour le personnel à l’avant-scène et en coulisse, particulièrement ceux qui occupent des postes de premier échelon au salaire minimum, comme les étudiants internationaux et locaux», a indiqué par voie de communiqué Vikram Vij, qui est chef et propriétaire de quelques restaurants en Colombie-Britannique.

«L’industrie canadienne de la restauration souffre, car de nombreux travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie se retrouvent sans travail et ont besoin d’aide financière», a déclaré pour sa part le propriétaire de restaurants et chef montréalais Dan Geltner.

Le Fonds sera administré par Design Exchange, qui compte sur l’aide des partenaires communautaires : Elevate, Staffy, La Tablée des Chefs et Spiffy afin de faire la promotion du programme d’aide qui n’était pas attendu par la plupart des travailleurs.

Les sociétés Uber Eats, Garland et Welbilt Canada ont déjà promis plus d’un million de dollars pour lancer le fonds. La somme devrait rapidement être bonifiée, selon ce qu’ont indiqué les promoteurs du fonds à l’Acadie Nouvelle.

Une visite du site internet www.dx.org/Fund permet d’obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds ou sur la façon dont les travailleurs admissibles peuvent présenter une demande.

À lui seul, le secteur de la restauration fournissait des emplois à près de 22 000 résidents du Nouveau-Brunswick avant l’éclosion de COVID-19 qui a durement frappé l’industrie partout au pays.