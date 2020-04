Appui aux pêcheurs: le gouvernement fédéral se fait attendre

Avec l’ouverture de la saison printanière de la pêche au homard qui approche à grands pas, les pêcheurs attendent toujours de savoir si le gouvernement fédéral leur viendra en aide.

Le gouvernement fédéral est venu en aide au secteur de la transformation, mais l’appui financier aux pêcheurs indépendants se fait toujours attendre, selon la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada.

Samedi dernier, le ministère des Pêches et Océans a annoncé 62,5 millions $ pour permettre aux usines de transformation d’acheter et d’emmagasiner davantage de produits de la mer.

Melanie Sonnenberg, présidente de la FPIC, explique cependant que les pêcheurs ne savent pas encore à quoi s’attendre pour la saison qui approche.

Son organisme qui représente 14 000 travailleurs de la pêche désire que le Comité permanent des pêches et océans se réunisse à nouveau pour se pencher sur le sujet.

«On apprécie le fait que les transformateurs ont obtenu de l’aide et qu’il y a quelque chose sur la table pour eux, mais ça doit aller plus loin et ça doit comprendre les pêcheurs», estime-t-elle.

La FPIC a émis une série de recommandations à l’intention de la ministre Bernadette Jordan.

On lui demande d’ajouter 12 mois d’assurance-emploi pour les travailleurs de la pêche, de rembourser ou de renoncer aux frais administratifs tels que les renouvellements de licence et l’enregistrement des navires, et de geler les intérêts des prêts accordés aux pêcheurs.

L’organisme revendique aussi l’adaptation de certains programmes aux particularités de l’industrie.

Melanie Sonnenberg explique que des pêcheurs ont tenté d’obtenir du soutien financier sous la forme de subventions salariales auprès du gouvernement fédéral, mais sans succès.

«Certains pêcheurs ont été capables de l’avoir, mais plusieurs ont échoué parce qu’ils ne répondent pas aux critères», dit-elle.

Selon elle, les pêcheurs veulent aussi avoir accès à un programme similaire au Compte d’urgence pour entreprises canadiennes, mais adapté pour les besoins de la pêche.

Le CUEC permet au gouvernement fédéral d’accorder des prêts sans intérêt à concurrence de 40 000$ aux petites et moyennes entreprises et aux organismes à but non lucratif.

Martin Mallet, directeur général de l’UPM et vice-président de la FPIC, explique qu’il est difficile de prédire les impacts exacts de la COVID-19 sur les pêches, mais que ce sera une saison difficile en perspective.

«On s’entend qu’il y a 95% du homard qui est exporté et les marchés d’exportation sont dans une très mauvaise posture présentement.»

Il estime que l’annonce récente du gouvernement Higgs de bloquer l’accès aux travailleurs étrangers n’augure rien de bon non plus, bien que certains travailleurs des usines de transformation sont déjà sur place.

«Avoir cette nouvelle-là deux semaines avant le début de la pêche, ça fait qu’on est extrêmement déçus et inquiets que ça va ajouter de l’huile sur le feu dans une situation qui est déjà difficile.»

Dans un énoncé envoyé par courriel à l’Acadie Nouvelle, la ministre Bernadette Jordan n’écarte pas la possibilité d’offrir davantage de soutien aux pêcheurs.

«Nous reconnaissons que les pêcheurs ont des besoins et des préoccupations particulières en ce moment et avec mes collègues du Cabinet, j’explore activement des façons de nous assurer qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin pendant cette période.»