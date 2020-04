COVID-19: Tout ce que vous devez savoir jeudi matin

Voici les dernières nouvelles de La Presse Candienne concernant la COVID-19:

Orteils et coronavirus: on se calme, dit une experte

Les parents dont les enfants présenteraient soudainement des lésions étranges aux orteils ou aux doigts ne devraient pas automatiquement en conclure qu’ils ont été infectés par le coronavirus, prévient une experte.

« On n’a pas toutes les réponses. On pense qu’il y a peut-être une association (…) mais on n’en a pas la confirmation pour le moment, a dit la docteure Chantal Bolduc, qui est dermatologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

« Pour le moment, les enfants ne sont pas symptomatiques. Donc est-ce qu’ils ont fait la maladie et que l’apparition des lésions à la peau est quelque chose de tardif? Ça non plus, on ne le sait pas. Ce qu’on sait, c’est qu’on a regardé si les adultes qui ont la COVID ont ces lésions-là, et la réponse est non. »

Plusieurs informations qui circulent en effet depuis quelques jours témoignent d’une association possible entre le virus SRAS-CoV-2 et l’apparition, chez certains enfants, de lésions bleuâtres aux orteils ou aux doigts et pouvant s’apparenter à des engelures.

Cela ressemble à de la permiose, a dit la docteure Bolduc, une condition que les médecins rencontrent parfois au printemps quand les enfants sont un peu trop empressés d’enlever leurs bottes et se gèlent les pieds en pataugeant dans des flaques d’eau froide.

« On n’est pas certains que c’est un signe de la COVID, mais on pense que oui à cause du contexte, a-t-elle dit. On voit un petit peu plus de cas que d’habitude, il n’y a pas l’histoire de froid associée et ça arrive en même temps que la pandémie. »

Cela étant dit, ajoute-t-elle, la majorité des enfants n’ont pas de toux et de fièvre: uniquement les lésions sur les orteils et les doigts.

« Ils ne sont absolument pas malades, ils n’ont rien d’autre, a-t-elle précisé. De ce qui a été rapporté jusqu’à maintenant, c’est quelque chose qui semble tout à fait bénin. Les enfants ne sont pas malades. Ça apparaît tout d’un coup et ça semble un peu curieux, les enfants sont en bonne santé, ça s’en va tout seul en deux à quatre semaines. »

La plupart des enfants qui présentent ces lésions n’ont pas subi de test de dépistage pour le coronavirus. Et pour la majorité de ceux qui ont été testés, le résultat était négatif, a souligné la docteure Bolduc.

Les cas demeurent relativement rares au Québec et les informations qui circulent proviennent essentiellement d’Europe.

Le confinement semble profiter au sommeil

Le confinement semble permettre aux gens d’adopter de meilleures habitudes de sommeil, si l’on se fie à des informations anecdotiques en provenance du Royaume-Uni.

Les utilisateurs britanniques de l’application Sleep Cycle se sont ainsi réveillés nettement plus tard en moyenne en avril, par rapport au même moment l’an dernier, selon ce que rapporte le quotidien « The Telegraph ».

En moyenne, les utilisateurs sont allés au lit à 23h55 au lieu de 23h38, et ils se sont réveillés à 8h16 au lieu de 7h44.

Soixante-dix-huit pour cent des utilisateurs affirment aujourd’hui profiter d’un sommeil de qualité, comparativement à 75% l’an dernier.

Une autre application, Sleep as Android, indique que ses utilisateurs ont adopté des habitudes de sommeil comparables à celles constatées la fin de semaine ou lors de congés quand leurs régions ont été placées en confinement.

Ottawa examine l’utilité des applis pour retracer les cas et surveiller les quarantaines

À l’heure où certains pays se tournent vers des applications pour téléphones intelligents afin de retracer les cas de contagion et surveiller les quarantaines, le gouvernement du Canada continue d’étudier la question et ses autorités de santé publique n’ont pas encore de conseil clair à offrir sur l’utilité de pareils outils.

Un des critères de déconfinement sur lequel Ottawa et les provinces sont d’accord, c’est la capacité de retracer les cas de contagion et de surveiller les mises en quarantaine imposées à des citoyens.

Or, la géolocalisation des appareils mobiles, imposée aux citoyens ou adoptée volontairement par ceux-ci, pourrait servir à augmenter cette capacité.

Le premier ministre Justin Trudeau a confié, mercredi, que son gouvernement n’a pas encore de position précise sur ce sujet.

« C’est une réflexion qui se poursuit. Je sais que si on pose la question à bien des Canadiens, ils seraient ouverts à permettre quelques éléments qui ne seraient pas permis normalement, à cause de cette pandémie, à cause de cette urgence. Mais où exactement la ligne pourrait être dessinée? C’est encore à voir », a-t-il répondu

à un journaliste, lors de son point de presse quotidien à la porte de sa résidence.

« Je sais qu’en principe de base, même dans une situation de crise, les Canadiens sont très préoccupés par la protection (…) de leur vie privée. Et nous, en tant que gouvernement, on partage cette préoccupation », a-t-il toutefois ajouté.

L’Agence de la santé publique du Canada, chargée de fournir des conseils, basés sur la science, au gouvernement fédéral, n’a pas grand-chose à offrir pour l’instant.

L’administratrice en chef de l’agence, Dre Theresa Tam, a admis que le travail de vérifier l’efficacité, la disponibilité et l’utilité des applications de géolocalisation dans le travail de retraçage des cas de contagion n’a pas encore été fait.

Elle a cependant constaté l’intérêt pour pareils outils dans les provinces et territoires. « Nous créons donc des groupes de travail pour voir quels seraient l’intérêt et la demande », a-t-elle dit.

La PCU pour étudiants en voie d’être adoptée

La mise en place de la plus récente mesure d’aide fédérale pour faire face à la pandémie n’aura pas été facile.

Les élus fédéraux, réunis en petit groupe aux Communes mercredi, ne s’entendaient pas sur la forme que devrait prendre la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE). En l’absence d’unanimité, le projet de loi nécessaire pour la distribution aux étudiants des 1250 $ par mois, de mai à août, n’aurait pas pu être adopté rapidement.

En milieu d’après-midi, on en était arrivé à un compromis. Le Sénat devrait adopter C-15 vendredi et les étudiants commenceront à recevoir la PCUE, comme sera entamé le mois de mai.

Rapatriements

Mercredi, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance du Costa Rica et de l’Inde.

On dénombre 344 415 citoyens canadiens à l’étranger inscrits auprès du ministère des Affaires mondiales. Le nombre réel de Canadiens hors du pays est beaucoup plus élevé.

Ottawa a distribué 7,4 millions $ en prêts à 2284 de ces expatriés involontaires. Le gouvernement fédéral étudie encore quelque 2000 autres demandes de prêts.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 758 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 7 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Ces tests ont décelé 51 596 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2996 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

26 594 cas au Québec, dont 1761 décès;

15 728 cas en Ontario, dont 996 décès;

5165 cas en Alberta, dont 87 décès;

2087 cas en Colombie-Britannique, dont 109 décès;

935 cas en Nouvelle-Écosse, dont 28 décès;

383 cas en Saskatchewan, dont six décès;

272 cas au Manitoba, dont six décès;

258 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

118 cas au Nouveau-Brunswick, dont 114 guéris;

27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris;

11 cas au Yukon, dont huit guéris;

5 cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris;

aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Des finissants du secondaire veulent la réouverture de leur école pour 1 journée

Quatre élèves de 5e secondaire de la Mauricie ont lancé sur le web une pétition qui demande au gouvernement du Québec d’accorder aux finissants une réouverture des écoles pendant une seule journée au printemps afin que cette étape de leur parcours ne se termine pas abruptement.

Cette semaine, le gouvernement a annoncé une réouverture prochaine et graduelle des garderies et des écoles primaires, mais il a ajouté que les écoles secondaires demeureraient fermées jusqu’à l’automne.

Le confinement des élèves en raison de la pandémie de COVID-19 dure depuis plus d’un mois et demi.

Les auteurs de la pétition intitulée »Une seule journée, est-ce trop demander? » déplorent que les finissants du secondaire n’auront pas la possibilité revoir leurs camarades de classe ni leurs enseignants.

Ils proposent que l’ultime journée soit réservée exclusivement aux finissants de 5e secondaire, notamment pour faciliter le respect des consignes de santé publique.

La pétition initiée par Jonathan Boivin, Florence Farrier, Malory Lacroix et Benjamin Allard sur le site www.change.org avait été signée par plus de 5000 personnes, jeudi matin.