Découverte d’un corps en bordure de la Restigouche

Un corps a été retrouvé en fin de journée mercredi sur les berges de la rivière Restigouche du côté gaspésien, à Pointe-à-la-Croix.

La Sûreté du Québec a reçu l’appel un peu avant 17h (heure locale) au sujet de la découverte d’un cadavre en bordure de la rivière, à l’est du pont interprovincial J.C. Van Horne. C’est un citoyen de l’endroit qui a fait la macabre trouvaille. Rapidement, les policiers ont érigé un périmètre de sécurité afin de protéger l’intégrité de la scène.

«À notre arrivée, nous avons constaté que le corps était coincé entre des rochers. Nous avons donc envoyé de l’équipement lourd sur place afin de pouvoir le déloger et le récupérer. Une fois fait, il sera envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal aux fins d’autopsie et d’identification», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Celui-ci note que les résultats de l’autopsie devraient être connus d’ici quelques jours.

Pour le moment, celui-ci indique n’avoir aucune idée des causes du décès. «On ne sait pas s’il y a ou pas des traces de violence, donc s’il s’agit d’une simple noyade, d’un suicide ou d’un homicide. On ne connaît pas non plus l’identité de l’individu ni depuis quand il se trouve dans l’eau. Cela dit, en raison de l’état du corps, il semble qu’il soit là depuis un certain temps», ajoute le policier.

Questionné à savoir s’il y avait des personnes considérées manquantes dans ce secteur, M. Doiron a confirmé que des recherches avaient été effectuées non loin de là en septembre dernier afin de retrouver Maxime Landry, 28 ans. Plusieurs équipes avaient participé aux recherches, incluant un hélicoptère de la SQ. Selon M. Doiron, il est toutefois trop tôt pour dire s’il s’agit bien du jeune homme manquant à l’appel.