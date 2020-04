Des mariages sans réception

Marie-Claude Savoie et son conjoint, Dominik Pelletier-Arseneault, prévoient maintenir leur décision de se marier cet été même s'ils ne peuvent tenir une véritable réception avec famille et amis. - Gracieuseté

Preuve de l’impact de la COVID-19 sur l’industrie du mariage, le village de Balmoral vient d’annoncer que toutes les activités prévues à son centre communautaire seront annulées jusqu’au 31 août prochain, ce qui inclut de nombreuses réceptions de mariage.

Un été chargé attendait l’établissement, au plus grand plaisir de son propriétaire, la municipalité. La salle du centre était louée toutes les fins de semaine des mois de juin, juillet et août pour des réceptions de mariage. Mais tout est tombé à l’eau en raison de la mesure interdisant les regroupements. La municipalité a été contrainte, en début de semaine, de contacter chacun des couples pour leur annoncer la triste nouvelle.

«C’était des appels vraiment difficiles à passer, car on parle d’annuler ce qui doit normalement être une des plus belles journées de la vie de ces couples. Une décision comme celle-ci chamboule énormément la vie de ces gens», explique Marie-Claude Keeley, directrice générale de la municipalité de Balmoral.

Heureusement selon elle, tous ont été très compréhensifs.

«C’est certain qu’il y avait de la déception, mais plusieurs n’étaient pas trop surpris et avaient commencé à envisager la possibilité de voir leur mariage être bouleversé d’une manière ou d’une autre par la pandémie. De notre côté, on a tenté de leur annoncer la nouvelle rapidement afin qu’ils puissent avoir le temps de prendre tous les arrangements nécessaires», ajoute-t-elle.

Selon Mme Keeley, la municipalité a été en mesure de proposer des dates alternatives en 2021 à la majorité des couples, quoique le carnet de réservations avait déjà commencé à se remplir.

Outre les mariages, le centre a également dû annuler tous ses événements – spectacles, soirées, déjeuners communautaires, etc. – jusqu’à nouvel ordre, ce qui signifie que ce dernier ne générera pas grand revenus pour la municipalité cette année.

Au village, on se croise les doigts que certains assouplissements puissent avoir lieu dès cet automne puisque quelques réceptions de mariages sont également prévues au programme.

Reports ou annulations?

Ce ne sont pas tous les couples qui ont décidé de reporter leur mariage à l’an prochain. Marie-Claude Savoie avait prévu se marier avec son conjoint, Dominik, le 8 août avec une réception au centre communautaire de Balmoral. Et pour le moment, ce plan tient toujours… sauf la réception.

«On a longuement hésité à savoir si l’on reportait le tout à l’an prochain, mais c’est cet été que ça nous adonne, on ne veut pas attendre. Ça fait dix ans que l’on est ensemble, on s’est fiancé, et là on a le goût de boucler le tout comme prévu avec notre mariage», exprime-t-elle.

Celle-ci avoue avoir été secouée par l’appel de la municipalité de Balmoral confirmant l’annulation de la réception de son mariage.

«Mais on se doutait que ça s’en venait. On était nous-mêmes en questionnement depuis quelques semaines, mais l’appel a concrétisé nos craintes. Même si l’on comprenait très bien la situation, c’était difficile à entendre parce qu’on a mis beaucoup de temps et d’effort dans l’organisation de cette journée», raconte la future mariée, précisant que les faire-part étaient déjà partis.

Si elle a choisi de se marier de toute façon, Marie-Claude demeure consciente que son mariage ne ressemblera pas à ce qu’elle avait imaginé au départ. Attroupement restreint devant le juge, pas de grande cérémonie ni de réception avec la famille et les amis, pas de lune de miel à l’étranger…

Son souhait de se marier est toutefois conditionnel à la possibilité de le faire en présence de sa famille rapprochée. Advenant cette incapacité, le couple dit étudier ses options.

«On espère que d’ici la date de notre mariage, les règlements auront été suffisamment assouplis pour permettre un petit rassemblement familial, disons d’environ une douzaine de personnes, de sorte qu’on puisse avoir au minimum notre famille immédiate avec nous. Pour le reste, la réception avec la famille élargie et les amis, on est prêt à remettre ça à plus tard. L’an prochain, dans cinq ans, lors du renouvellement de nos vœux… Ça importe peu», dit-elle.