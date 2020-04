Des mesures pour convaincre les chômeurs de remplacer les travailleurs étrangers

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonce une panoplie de nouvelles mesures pour venir en aide aux chômeurs et aux employeurs à la recherche de personnel dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et du moratoire sur les travailleurs étrangers temporaires.

Fredericton lancera lundi une plateforme de jumelage virtuel pour aider les entrepreneurs qui comptent généralement sur des travailleurs étrangers à trouver de la main-d’oeuvre locale.

«Il reste des préoccupations et des questions au sujet des travailleurs étrangers temporaires. Les employeurs se demandent comment ils pourront trouver des gens pour pouvoir les postes disponibles», a admis le premier ministre Blaine Higgs, jeudi.

M. Higgs a refusé l’entrée dans la province à 600 travailleurs étrangers temporaires cette semaine pour éviter la propagation du coronavirus.

Les secteurs de l’agriculture et de la transformation des produits de la mer comptaient notamment sur ces travailleurs.

«La production alimentaire est un secteur essentiel au Nouveau-Brunswick et notre gouvernement est déterminé à travailler avec l’industrie pour fournir un approvisionnement alimentaire stable à tous les Néo-Brunswickois», a déclaré M. Higgs.

Le premier ministre n’a pas écarté la possibilité de faire certaines exceptions dans le cadre du moratoire sur les travailleurs étrangers, mais pas avant d’avoir exploré toutes les solutions locales.

«L’option la moins risquée est d’utiliser les gens que nous avons dans la province en ce moment. Pouvons-nous pourvoir (ces postes au niveau local)? S’il y a une raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire, alors nous envisageons de le faire avec des travailleurs étrangers temporaires.»

M. Higgs était accompagné durant son point de presse par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

M. Holder a annoncé la reprise des activités de Travail NB pour connecter les chômeurs aux entrepreneurs.

Les services de l’agence avaient été mis en pause comme toutes les autres activités non essentielles de la fonction publique depuis le début de la pandémie.

Les bureaux de Travail NB vont demeurer fermés à la population, mais les fonctionnaires seront au poste pour aider les chômeurs et les entrepreneurs au téléphone et via internet.

Travail NB peut notamment aider les entreprises aux prises avec des défis comme le recrutement, la rétention et la formation.

L’agence offre aussi ses services aux travailleurs à la recherche de nouvelles possibilités de carrière ou de formation.

Fredericton a également dévoilé de nouvelles mesures pour protéger les emplois de ceux qui ne peuvent pas se présenter au travail en raison de la COVID-19.

Un nouveau règlement interdit notamment aux employeurs de congédier un membre de leur personnel parce qu’il a contracté la COVID-19 ou parce qu’il prend soin d’un membre de sa famille qui a contracté le virus.

Le règlement protège également les emplois des personnes qui ne peuvent pas se présenter au travail parce qu’elles s’occupent de leurs enfants en raison de la fermeture des écoles et des garderies.

L’employé qui ne peut travailler pour l’une de ces raisons ou pour d’autres raisons liées à la pandémie et prévues par le règlement doit en informer leur employeur par écrit le plus rapidement possible.

«Nous voulons minimiser la pression sur les travailleurs et protéger leur emploi pendant cette pandémie», a dit Trevor Holder.

Les employeurs n’ont pas à continuer à rémunérer leurs employés qui ne sont pas disponibles pour travailler en raison de la COVID-19.

Les mesures de protection contre le congédiement sont rétroactives au 12 mars.