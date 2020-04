Edmundston s’affaire déjà à préparer l’après-COVID-19

Un groupe de travail visant la relance des activités économiques et à préparer l’après-COVID-19 dans la région d’Edmundston vient d’être créé.

Des discussions informelles ont déjà été tenues au sein du groupe qui espère être en mesure de se doter d’un plan de rétablissement qui aidera la communauté d’affaires à reprendre un semblant de vie normale une fois que la pandémie du nouveau coronavirus sera enfin chose du passé.

Les discussions impliquent entre autres l’administration municipale d’Edmundston, la Chambre de commerce de la région, l’Office du tourisme, la CBDC Madawaska, l’organisme Edmundston centre-ville ainsi que quelques représentants du secteur manufacturier.

Des responsables de certains ministères-clé comme celui de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail devraient s’ajouter au groupe de travail.

«Il faut s’assurer d’avoir un maximum de consultations entre les acteurs du développement de la municipalité et les gouvernements dans une perspective de rétablissement qui se fera graduellement», a expliqué Cyril Simard, le maire d’Edmundston.

«Ça prend des gens autour de la table pour réfléchir à ces questions-là et essayer de développer un plan d’action le plus rapidement possible afin que l’on puisse tirer notre épingle du jeu.»

Selon le maire, l’occasion sera belle de relancer plus que jamais le mouvement d’achat local et d’accompagner les entreprises lorsque celles-ci reprendront leurs activités régulières.

La Chambre de commerce de la région d’Edmundston a déjà entrepris la tâche colossale de sonder tous ses membres afin d’avoir un aperçu de la situation dans laquelle se retrouvent les entreprises en période de pandémie et des attentes de celles-ci lors de la période de rétablissement.

«Ça prend un portrait global de la situation dans notre région pour être en mesure d’identifier les secteurs plus problématiques et de pouvoir les aider. On sait quand même déjà qu’il y a des problèmes majeurs dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration», a indiqué Cathy Pelletier, la directrice de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston.

«On reçoit des appels de partout, même d’entreprises qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce. Malgré tout, j’ai l’impression que les entreprises vont réussir à traverser cette tempête et à rouvrir leurs portes bientôt.»