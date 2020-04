Homme blessé à Moncton: une enquête blanchit le policier

Une enquête a déterminé que la blessure infligée à un suspect par un agent de la GRC à Moncton était «justifiée et inévitable».

L’unité d’enquête indépendante du Manitoba a été invitée à se pencher sur l’incident survenu en décembre dernier.

Selon le rapport final rendu public jeudi, la police a tenté d’arrêter un conducteur de sexe masculin soupçonné de plusieurs vols à Moncton.

Le rapport indique que lors de l’intervention, le conducteur de 27 ans a dirigé sa voiture vers des policiers et qu’un membre de la GRC l’a blessé par balle.

L’unité d’enquête a interrogé des témoins civils et des policiers et a examiné les rapports de police et les rapports médicaux.

Son rapport conclut que les actions de l’officier n’étaient en aucune façon inappropriées et que le recours à une force potentiellement mortelle était nécessaire.