Le Dîner en blanc d’Edmundston aura bel et bien lieu… autrement

La pandémie de COVID-19 n’aura finalement pas eu raison du Dîner en blanc d’Edmundston.

L’édition 2020 de l’événement aura bel et bien lieu à la fin de la saison estivale, dans une formule passablement revisitée.

Les organisateurs du Dîner en blanc ont publié en milieu de semaine sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle ils invitent les convives à célébrer l’événement… autrement.

Il faudra toutefois oublier cette année l’élégant pique-nique à grand déploiement auquel prenaient part des centaines de personnes dans un lieu gardé secret jusqu’à la dernière seconde.

Les participants sont plutôt invités à prendre part au 8e Dîner en blanc d’Edmundston à partir de leur propre domicile, que ce soit dans la salle à manger, dans le jardin, au bord de la piscine ou même dans le sous-sol ou le garage.

Les organisateurs disent souhaiter que des allègements aux mesures de restriction permettront aux convives de participer à l’événement en famille, entre amis ou avec les voisins.

Le chic rendez-vous annuel devrait se dérouler sous la même formule qui implique la tenue en blanc, l’élégance, le bon goût et le plus grand décorum.

La date et l’heure exacte du prochain Dîner en blanc d’Edmundston qui se vivra autrement devraient être dévoilées prochainement.

«Nous ne voulons pas reporter notre Dîner en blanc plus tard dans l’année, car la température devient de plus en plus capricieuse à la fin d’août», a expliqué dans la vidéo Jim Rice, l’un des coprésidents de l’événement présenté pour la première fois à Edmundston en 2013.