Quand la COVID-19 force les futurs mariés à changer leurs plans

Ils devaient se dire «oui» d’ici quelques mois, mais redoutant un prolongement des mesures de confinement, ils ont décidé de remettre le grand jour à plus tard. Voici les récits de quatre couples néo-brunswickois qui naviguent l’annulation de leur mariage et les casse-têtes qui vient avec.

La date était fixée depuis longtemps.

Jolaine Roussel et son fiancé, Martin Doucet, préparaient une grande célébration au bord de la mer, à Bathurst.

Environ 200 invités devaient y assister.

«On ne veut pas juste se marier pour dire qu’on s’est marié», a témoigné la jeune femme, lundi.

Craignant de ne pas pouvoir échanger leurs promesses devant tous leurs proches, le couple de Beresford a décidé, il y a quelques semaines, de reporter leur union à l’an prochain.

«Tout ce qui nous restait à faire dans les derniers mois nous causait plus de stress que l’idée de reporter la date», a ajouté Mme Roussel.

Les fermetures de boutiques et les mesures de distanciation sociale commençaient à peser lourd sur les épaules de la future mariée.

Bien que l’annulation du mariage fut une déception, elle s’est donc aussi avérée une sorte de soulagement.

Mme Roussel souligne que le plus important pour son couple, une fois que la décision a été prise, a été de trouver une nouvelle date qui convenait à tous.

«Ce qui nous préoccupait le plus, c’était de ne pas pouvoir réembaucher les mêmes personnes que nous avions soigneusement choisies.»

Le couple avait déjà embauché une décoratrice, un traiteur, une photographe, un chauffeur, une avocate, un vidéographe, un animateur, une coiffeuse et une maquilleuse pour célébrer le grand jour.

Des faire-part avaient aussi été déposés, mais heureusement Mme Roussel et son conjoint n’ont pas écopé de grandes pertes financières puisqu’ils ont réussi à reporter ces services à l’an prochain.

«Tout le monde a été très compréhensif et en équipe nous avons pu fixer une nouvelle date, le 17 juillet 2021.»

La jeune femme conclut que la santé de ses invités vaut plus cher qu’une date quelconque, même si celle-ci était déjà gravée sur diverses décorations.

Une amie de Mme Roussel devait elle aussi sceller son union, cet été, dans la région Chaleur.

Valérie Godin a depuis pris la décision de faire croix sur son mariage d’août 2020.

«Nous avons de la famille hors province, alors on ne voulait pas prendre de chance», a-t-elle expliqué.

«J’ai annulé cette semaine justement afin de pouvoir plus facilement trouver une autre date.»

Mme Godin ne cache pas sa déception, mais se dit soulagée d’avoir fait son choix assez longtemps à l’avance.

«C’est plate. Quand tu prends un an à planifier ton mariage, mettons que tu as pas mal hâte! Mais on se dit que c’est pour le mieux et que le plus important est d’avoir notre famille avec nous.»

Heureusement, le couple a également réussi à reporter son mariage sans trop bousculer ses plans.

«Tout était devenu compliqué»

Sarah Bertin et son conjoint Jason Lanteigne devaient se marier à l’église de Petit-Rocher cet été.

Le couple avait choisi une date particulièrement spéciale pour échanger leurs voeux, soit celle du jour où ils se sont rencontrés.

Le 3 juillet.

La centaine d’invitations étaient envoyées et les préparatifs bien entamés lorsque Mme Bertin a constaté que l’organisation d’un mariage en pleine pandémie était bien différente de ce dont elle avait rêvé.

«Les robes des filles et les habits des garçons devaient être commandés en ligne au mois d’avril, mais en raison du COVID-19, le temps d’attente pour les commandes était de presque 2 mois au lieu de 2 à 3 semaines. Ça ne nous laissait pas beaucoup de temps pour les ajustements.»

Magasiner pour des accessoires en magasin, impossible; les essais de maquillage, coiffure, et robe étaient aussi hors de question.

«Tout était devenu compliqué. On était conscient que la situation pourrait s’améliorer, mais nous n’avions plus beaucoup de temps pour terminer les préparatifs si jamais les restrictions étaient levées.»

Déçue, la jeune femme se console en pensant aux grands-parents de son fiancé et aux autres membres vulnérables de sa famille.

«Je ne veux absolument pas qu’ils risquent leur santé pour une journée. Un mariage, c’est spécial, c’est un rêve, mais ça reste quand même un peu banal comparativement à la sécurité des gens», tranche-t-elle.

Compliqué pour les mariages à l’étranger

Caroline Violette et son conjoint étaient censés célébrer leur mariage les pieds dans le sable, le 14 avril.

Avec les restrictions aux frontières, par contre, ce projet est évidemment tombé à l’eau.

«On a reçu un remboursement sur le prix du mariage dans le sud, moins 300$ non remboursable. Par contre, nous et nos 30 invités n’avons pas été dédommagés pour le voyage comme tel»

Le couple de Moncton n’a pas encore déterminé de nouvelle date puisque la réouverture des frontières demeure imprévisible.

Il envisage par contre un mariage civil ou une petite célébration cet été, si les règles le permettent.

Mme Violette raconte que le jour prévu du mariage s’est finalement avéré un mardi d’avril comme les autres.

Après un quart de travail typique, le couple s’est toutefois fait plaisir avec un «beau souper», un dessert, une bouteille de vin et… l’assemblage d’un casse-tête!

2021, l’année des mariages

Les futurs mariés et l’industrie du mariage incitent les couples qui envisagent de se marier en 2021 à ne pas tarder pour prendre des dispositions.

Compte tenu tous les reports, l’an prochain risque de se remplir assez vite.

Marie-Michelle Guignard, une photographe basée dans la région Chaleur, affirme que quatre de ses clients ont déjà reporté leur mariage prévu cet été à l’an prochain.

Jana Doucet, une de ses collègues, rapporte que 50% des siens ont fait pareil.

Le fleuriste Glendenning Flowers, à Bathurst, mentionne que six de leurs clients ont pris cette même décision.

Les Animateurs du Nouveau-Brunswick , eux aussi, sont confrontés à plusieurs changements d’horaire.

«La disponibilité réduite des installations et des services signifie que nous verrons peut-être une augmentation de mariage le vendredi ou le dimanche», a soulevé Mme Doucet.

Pour sa part, la photographe espère que plus de couples tireront avantage des «magnifiques hivers enneigés» pour célébrer leur union.

«Ce serait bien de voir la saison de mariage s’étendre à l’année entière», a-t-elle suggéré.