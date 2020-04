Tracadie refuse l’accès aux cuisines de rue et aux marchands itinérants

La Municipalité régionale de Tracadie a posé un geste d’appui important à l’endroit de ses commerçants locaux affectés par la pandémie de la COVID-19. Elle a interdit la diffusion de permis d’exploitation aux cuisines de rue et aux marchands itinérants sur son territoire jusqu’à nouvel ordre.

Les élus ont été unanimes à se positionner en faveur de cette résolution, lundi soir, dans le cadre d’une réunion extraordinaire du conseil municipal diffusée sur les réseaux sociaux. C’est la deuxième fois que la municipalité utilise cette méthode de communication depuis le début des restrictions sanitaires liées au coronavirus.

D’abord limitée aux cuisines de rue, le conseiller Brian L. Comeau a demandé l’ajout des marchands itinérants à la proposition.

Selon le maire Denis Losier, c’était une question de simple logique si la Ville et la communauté veulent relancer l’économie locale – notamment celle de la restauration – lorsque les mesures de confinement imposées par la Santé publique seront allégées.

«Des commerces ont fermé et la reprise ne sera pas facile. Nous avons des gens qui gèrent des restaurants, des édifices et qui font face à des dépenses et on verrait mal permettre à quelqu’un de venir s’installer avec son petit camion et venir faire des profits aux dépens d’eux», a-t-il indiqué, en ajoutant que ces entrepreneurs paient cher pour avoir pignon sur rue dans le centre-ville.