COVID-19: Plusieurs défis pour le secteur de la construction résidentielle

La logistique pourrait ultimement s’avérer un peu plus compliquée, mais les projets de rénovation résidentielle devraient toujours aller de l’avant ce printemps et cet été, malgré la COVID-19.

Il se peut que vous attendiez plusieurs mois pour le début de travaux plus que nécessaires sur votre maison. Il est aussi possible que vous espériez simplement embellir votre cuisine ou votre salle de bain. Peu importe les raisons, la COVID-19 secoue à peu près tous les secteurs en ce moment.

Claudia Simmonds, directrice générale de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations – Nouveau-Brunswick, rappelle que des délais sont à prévoir, même si la plupart des projets devraient éventuellement aller de l’avant.

«On peut dire sans se tromper que les gens travaillent à une capacité réduite par rapport au temps normal et que les projets prendront plus de temps à compléter. En raison de la distanciation sociale et tout ça, ça va ralentir les choses. Notre industrie doit se conformer aux protocoles mis en place par les gouvernements provincial et fédéral.»

Kevin Downing, propriétaire de Downing Construction, est du même avis. N’étant pas un service essentiel, l’entreprise de Caraquet a dû suspendre ses activités. L’entreprise compte cinq employés.

«D’après moi, la COVID-19 aura un impact majeur sur la reprise des travaux. Il faudra une période de réadaptation et de la patience. Tout ne reviendra pas comme avant du jour au lendemain. La saison était déjà bien entamée avant l’arrêt des travaux. La crise financière qui s’annonce risque cependant de retarder certains projets.»

À l’heure actuelle, Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick exige que tous les lieux de travail doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer une interaction minimale de personnes à une distance de deux mètres de l’une et l’autre.

Les propriétaires et gestionnaires de lieux de travail doivent aussi prendre toutes les mesures raisonnables requises pour empêcher l’entrée dans les lieux de travail de personnes ayant voyagé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours.

«Nous sommes prêts à recommencer avec des mesures adaptées. Les employées devront porter un masque et laver leurs mains fréquemment. Le client devra être compréhensif, car il se peut que les délais dans la commande des produits soient plus longs en raison des mesures spéciales aux frontières», ajoute Kevin Downing.

Avec le ralentissement causé par la COVID-19, Claudia Simmonds estime qu’il s’agit d’un bon moment pour prendre contact avec les entrepreneurs et entamer le processus.

«Je suis quelqu’un d’optimiste et j’aime de penser que les affaires pourraient rouler de nouveau plus tard cet été, mais si tout le monde se précipite en même temps, ça pourrait ralentir les affaires.»

Une autre possibilité à considérer. Puisqu’il y est souvent fabriqué à moindre coût, le matériel utilisé provient souvent d’usines en Asie. Les prix pourraient donc augmenter.

«Il pourrait y avoir des défis entourant l’offre et la demande. Mais c’est une belle occasion pour les consommateurs de se tourner vers des produits et des entreprises du Nouveau-Brunswick et du Canada.»

Livraison de permis

Malgré la pandémie, les Commissions de services régionaux de la province ont continué à livrer les permis. C’est notamment le cas dans la Péninsule acadienne.

«Le service a continué de fonctionner. Il y a bon flux de demandes dans le système. Nos agents continuent de délivrer des permis. C’est pas comme en 2019, sans pandémie, mais il y a quand même de l’activité», dit Cédric Landry, porte-parole à la Commission de services régionaux – Péninsule acadienne.