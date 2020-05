COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir vendredi matin

Voici les dernières nouvelles de la Presse Canadienne sur la pandémie de la COVID-19:

L’ex-joueur du Canadien Georges Laraque est infecté

L’ex-joueur du Canadien de Montréal Georges Laraque a annoncé qu’il est infecté à la COVID-19, jeudi soir.

« Bon je ne suis pas invincible, je viens tout juste d’être diagnostiqué avec le Covid, pas la meilleure nouvelle étant donné que je suis asthmatique, ca va aller! », a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel, sous une photo le montrant en jaquette sur son lit d’hôpital.

Laraque, qui travaille maintenant comme animateur à la station radiophonique 91,9 fm, a joué pendant 13 saisons dans le circuit Bettman.

Le Montréalais âgé de 43 ans a disputé ses deux dernières campagnes dans la LNH avec le Tricolore, entre 2008 et 2010.

Il a totalisé 53 buts et 100 mentions d’assistance en 695 rencontres avec les Oilers d’Edmonton, les Coyotes de Phoenix, les Penguins de Pittsburgh et le Canadien. Laraque s’est toutefois fait connaître pour ses talents de pugiliste, et il a d’ailleurs totalisé 1126 minutes de pénalité dans la LNH.

Plus d’un million de personnes auraient survécu au coronavirus

Plus d’un million de personnes ont maintenant survécu

à la pandémie de coronavirus, selon les données compilées par l’université américaine Johns Hopkins.

Le Centre de ressources sur le coronavirus de l’institution témoignait vendredi matin, très précisément, de 1 022 331 guérisons.

Les trois premières places à ce chapitre sont occupées par les États-Unis, l’Allemagne et l’Espagne, où on retrouverait respectivement 153 947, 126 900 et 112 050 personnes guéries.

Le Canada en compterait 21 422, bon pour la 11e place, derrière la Suisse et devant l’Irlande.

Le Centre recense par ailleurs près de 234 000 morts. Les trois premières places appartiennent à l’Italie, au Royaume-Uni et à l’Espagne.

Un premier cas recensé au Nunavut

La COVID-19 a maintenant atteint l’Arctique: le Nunavut a recensé jeudi son tout premier cas de COVID-19, dans une des communautés les plus septentrionales du pays.

« Nous y étions préparés depuis un certain temps », a déclaré le docteur Michael Patterson, médecin hygiéniste en chef du territoire, en conférence de presse. « Nous sommes davantage surpris, en fait, par le temps qu’il aura fallu au virus pour arriver jusqu’ici. »

Ce tout premier cas a été signalé mercredi soir à Pond Inlet, à la pointe supérieure de l’île de Baffin, a déclaré le docteur Patterson. Le patient, qui se porte bien, est en isolement dans cette communauté d’environ 1600 habitants.

Les responsables de la santé publique craignaient depuis le début de l’épidémie au Canada l’apparition de la COVID-19 dans les communautés arctiques. Le grand éloignement de ces territoires rend difficile le déplacement des personnes et des équipements, les établissements de santé locaux sont facilement débordés et les logements surpeuplés facilitent la propagation de cette maladie extrêmement infectieuse.

Le Nunavut est le dernier territoire au Canada à être touché par le virus. Le Yukon a recensé jusqu’ici 11 cas de COVID-19 et les Territoires du Nord-Ouest cinq, mais on ne déplore aucun décès. Le Nunavut a toutefois réagi rapidement depuis mercredi soir.

Le pays est entré en récession, selon l’Institut C.D. Howe

L’Institut C.D. Howe affirme que le Canada est entré en récession en raison de la dévastation économique causée par la pandémie de COVID-19.

Dans un rapport rendu public vendredi, le Business Cycle Council de l’Institut a déclaré que l’économie avait atteint un pic en février avant que les mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus ne viennent freiner l’économie.

Une récession est généralement définie comme étant deux trimestres consécutifs de croissance économique négative.

Cependant, le conseil de l’Insitut C.D. Howe définit une récession comme une baisse prononcée, persistante et généralisée de l’activité économique globale, et il considère le PIB et l’emploi comme ses principales mesures.

Les données sur l’emploi pour mars ont révélé que plus d’un million d’emplois ont été perdus au cours du mois, tandis qu’une estimation préliminaire de Statistique Canada suggère que l’économie s’est contractée de 9 % au cours de la même période.

Statistique Canada a annoncé jeudi que la croissance économique était au point mort avant la crise, le produit intérieur brut réel n’ayant pratiquement pas changé en février en raison des grèves des enseignants en Ontario et des barrages ferroviaires dans de nombreuses régions du pays.