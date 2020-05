Jean-Marie Nadeau se met à nu dans son autobiographie

Militant, syndicaliste, brasseur d’idées, père, mari, amant; Jean-Marie Nadeau a porté bien des chapeaux à un moment ou l’autre dans sa vie. Dans son autobiographie, à la fois politique et hyper intime, il se raconte comme bien peu d’Acadiens l’ont fait avant lui.

Au cours de ses décennies passées sur la place publique, Jean-Marie Nadeau en a écrit des choses. Des discours, des chroniques, des livres, des lettres d’opinion, des coups de gueule, alouette.

Il n’avait cependant jamais écrit sa propre histoire en long et en large, un exercice qu’il a toujours trouvé un peu prétentieux. C’est maintenant chose faîte avec la parution de Mise à nu, publié aux Éditions de la Francophonie.

En entrevue, il explique que ce sont de jeunes amis acadiens, des militants et artistes, qui lui ont donné l’idée de se lancer dans ce projet d’écriture.

«Souvent, quand on discutait de comment ça se passait dans le bon vieux temps, ils me disaient “faut que t’écrives ça!” Et personnellement, je suis partisan de la mémoire collective et je trouve qu’en Acadie, on a tendance de se débarrasser rapidement des bâtisses et des vieux», dit-il.

Dans le récit, Jean-Marie Nadeau raconte son enfance, ses études et le parcours qui a failli le mener jusqu’à la prêtrise. Il revient sur ses voyages, sur sa famille et son implication dans mille et une causes.

À grands coups d’anecdotes souvent drôles, avec le franc-parler qui ne laisse personne indifférent depuis toujours, il invite le lecteur dans les coulisses de plusieurs moments forts de l’histoire récente de l’Acadie auxquels il a participé.

Il revient entre autres sur la naissance du Congrès mondial acadien, sur la fondation du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, sur la mise sur pied de l’Union des pêcheurs des Maritimes et sur l’aventure du Parti acadien.

Il lève aussi le voile sur des sujets sensibles et extrêmement personnels. À 71 ans, il s’ouvre sur sa consommation parfois excessive d’alcool (et sur son comportement en public lorsqu’il buvait trop), sur sa dépression récente et sur ses échecs.

Il raconte aussi de la mort tragique d’êtres chers. Du suicide d’amis proches au décès accidentel de sa petite soeur, en passant par la perte douloureuse de son épouse Béatrice en 2010.

«Moi, je pense que les échecs sont autant formateurs que les succès. Le livre est à la fois politique et personnel. (…) Je trouvais important d’y aller en profondeur, d’aller au-delà du “m’as-tu-vu” en souhaitant qu’en creusant l’être que je suis, ça puisse être utile.»

Un autre sujet qui revient souvent dans le récit, c’est la sexualité de l’auteur. Sa bisexualité et ses relations extraconjugales, plus précisément. Il en parle sans passer par quatre chemins.

«J’étais peut-être un peu d’avant-garde en étant polyamoureux. J’ai vécu plusieurs amours en même temps», dit-il du tac au tac lorsqu’on évoque ce côté très intime de son autobiographie.

«Mais j’ai vécu un grand amour, c’est celui que j’ai vécu avec Béatrice. Et ô combien elle me manque aujourd’hui. surtout en période de confinement. Quand je vois un couple de personnes âgées se promener dans la rue main dans la main, ça vient me chercher une larme à l’oeil. Elle me manque, cette femme», ajoute-t-il, la voix empreinte d’émotion.

À 71 ans, Jean-Marie Nadeau sait qu’il a plus d’années derrière lui que devant lui. Il espère que l’on retiendra de son autobiographie que l’on ne peut pas vivre sans les autres.

«Une vie est pleine si on s’implique socialement. C’est peut-être ça le message. L’Acadie ne se fera pas sans les Acadiens. Et de ce temps-ci, je trouve que ça manque un peu de militantisme.»

(NDLR: l’Acadie Nouvelle et Les Éditions de la Francophonie sont détenues par la même société, Les Éditions de l’Acadie Nouvelle)