Journal d’une confinée: «Ce qui manque le plus, c’est de ne plus voir de gens»

Catherine Lecomte-Roussel est formelle: le moral tient bon chez les siens après un mois de confinement à domicile et la pandémie de COVID-19 qui ont passablement chamboulé le train-train quotidien de la grande famille d’Edmundston.

«La fermeture des écoles, des garderies, de plusieurs entreprises et commerces et le télétravail, tout ça presque en même temps a représenté un changement drastique. Je me suis demandé au départ comment j’allais faire pour passer à travers ça et orchestrer la vie familiale», a affirmé d’entrée de jeux la mère de famille qui réside dans le quartier Saint-Jacques.

«On fini par s’habituer et à réussir finalement à concilier la vie de famille et le travail», a confié celle qui est mère de quatre enfants âgés de 4 à 13 ans.

Ce confinement impose un minimum d’organisation à quiconque voulant intégrer vie de famille, travail, loisirs et éducation à domicile avec toute la marmaille qui s’y trouve à longueur de journée.

«Avec une grande famille, il y avait beaucoup d’activités parascolaires pour les jeunes, comme du soccer, du volleyball, de la danse, de la gymnastique qui n’ont heureusement pas tous été arrêtés malgré la pandémie. Certaines de ces activités peuvent se faire via internet et la plateforme Zoom, j’ai même intégré la Zumba à la routine familiale avec les enfants, les plus jeunes adorent ça», a raconté Catherine Lecomte-Roussel, tout en admettant que le tout nécessite une bonne dose de planification et de gestion des horaires de la journée.

Celle qui exerce le métier d’animatrice de radio avoue tout de même trouver ce confinement obligé un peu long par moment.

«Ce qui me manque le plus, c’est de ne plus voir de gens, de ne plus avoir de contact humain ou presque. Oui il y a le côté virtuel, mais ce n’est pas pareil comme de parler directement avec les gens, les amis, les collègues…», affirme-t-elle.

Peu habitués de demeurer régulièrement à la maison et de ne plus côtoyer leurs amis au quotidien, les enfants du couple Lecomte-Roussel trouvent l’expérience du confinement difficile par moment, de préciser la mère de famille.

«Même si nous essayons de les occuper le plus possible, ils trouvent le temps parfois un peu long. Ils se demandent à quel moment ils pourront retourner à l’école et jouer de nouveau avec leurs amis», ajoute-t-elle.

«Ils comprennent quand même ce qui se passe, on organise parfois des séances Zoom avec les amis et faisons en sorte qu’ils demeurent actifs», a indiqué Catherine Lecomte-Roussel.

Pour cette dernière, la poursuite des apprentissages scolaires est primordiale même si les enfants sont plutôt loin des salles de classe depuis déjà plus d’un mois. Elle tient d’ailleurs à souligner le bon travail effectué par les directions scolaires et les enseignants qui contribuent à assurer une certaine forme d’enseignement malgré la pandémie qui prive les élèves de cours réguliers.

«Même si ce n’est pas obligatoire, j’ai considéré que c’était important d’intégrer ça à la routine familiale. Ce n’est pas un cauchemar, mon garçon Felix me demande même dès son réveil à 7h30 par quelle matière scolaire il pourrait commencer!»

Bien malgré lui, ce confinement peut tout de même avoir à l’occasion ses bons côtés, selon ce qu’a raconté à l’Acadie Nouvelle Catherine Lecomte-Roussel.

«J’ai découvert que mes enfants ont acquis une certaine autonomie depuis le confinement. L’autre jour, je me suis aperçu avec grande surprise en allant à la cuisine que mes enfants les plus vieux avaient fait la vaisselle!»

«La COVID-19 nous fait réaliser que nous étions tout le temps à la course, nous passons maintenant beaucoup plus de temps de qualité en famille. Malgré tout, j’ai hâte que tout ça soit terminé, la vie sociale nous manque un peu à tous.»