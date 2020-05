Juillet sans les cowboys à Saint-Quentin

On craignait depuis un moment cette possibilité et le couperet vient officiellement de tomber: la grande fête des cowboys du Restigouche-Ouest n’aura pas lieu cette année.

Le comité organisateur du Festival Western de Saint-Quentin y aura cru jusqu’à la dernière minute. Il a repoussé le plus longtemps possible l’annulation de sa 36e édition, dans l’espoir de voir des mesures d’assouplissements permettre des rassemblements de foules durant l’été. Mais jeudi soir, ses membres ont dû abdiquer. Il n’y aura pas de festival cet été. Pas de cowboys, pas de cowgirls, ni de rodéo.

«La décision était évidente à ce stade-ci, mais elle n’a pas été facile à prendre pour autant. On n’avait plus vraiment le choix, ça ne servait à rien d’attendre plus longtemps», explique le président du comité, Bertrand Leclerc.

Ses employés ont travaillé pendant une douzaine de semaines afin de concocter la programmation 2020. Ils devront maintenant travailler encore quelques semaines pour finaliser son annulation.

«C’est beaucoup de travail et de temps perdu, mais aussi de gros montants d’argent, car nous avions une équipe qui s’activait à la préparation du festival. Mais dans le fonds, on est dans le même bateau que tous les autres événements ou attractions touristiques de la province. Nous ne sommes pas les seuls», ajoute M. Leclerc.

Selon lui, si l’impact de l’abandon de cette édition est important pour les finances du festival, il le sera encore davantage pour la communauté.

«On parle de millions de dollars en retombées en l’espace de quelques jours, c’est énorme pour notre petite communauté. Tout le monde en profite, les restaurateurs, les commerces, les stations-service, etc. Ça va être un coup dur à encaisser pour plusieurs», confie-t-il.

Il espère que la situation sera différente pour 2022. Le comité organisateur devrait du coup se rencontrer à l’automne afin de faire le point et jeter les bases du prochain festival.

«Il va toutefois falloir que l’on trouve des moyens de générer des revenus d’ici là afin de solidifier nos finances et combler ce que l’on a perdu cette année», souligne-t-il.

À noter que plus tôt cette semaine, la Ville de Campbellton a confirmé elle aussi l’annulation de son festival (Festival du Saumon), un autre gros morceau de l’industrie touristique restigouchoise.

Bye-bye mon cowboy

Bertrand LeClerc dit avoir assisté à une rencontre plus tôt cette semaine avec un des responsables de l’organisation de rodéo au pays. En tout, la pandémie forcera l’annulation d’environ 115 compétitions en Amérique du Nord.

«Aussi bien dire que les cowboys n’auront pas de saison de rodéo. Au pays, outre notre festival, celui de St-Tite et même celui de Calgary ont également été annulés. Ce sera définitivement une mauvaise année pour les participants aux compétitions», estime-t-il.

Tous deux du Restigouche, Alexandre Cyr et Mathieu Savoie sont des passionnés de rodéos. Pratiquement toutes les fins des semaines durant la période estivale, ils prennent la route pour participer au circuit de compétitions du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ils devaient être de la compétition de Saint-Quentin.

Originaire de Val-d’Amour, Alexandre demeure aujourd’hui dans la région de Saint-Hyacinthe au Québec, où il travaille comme maréchal ferrant, un métier près de sa grande passion, les chevaux.

«Les fins de semaine, je suis dans les festivals comme participant à des rodéos, et la semaine c’est le travail et l’entraînement de mes chevaux. Là, c’est la saison entière qui vient d’être annulée. Ça va être un drôle d’été, un été probablement très long avec beaucoup de temps libre. J’ai déjà hâte à l’année prochaine», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Il avoue que l’adrénaline des rodéos va lui manquer. Qu’à cela ne tienne, celui-ci entend se consacrer davantage à son métier et surtout, continuer à s’entraîner afin de ne pas perdre la main.

Cowboy de Kedgwick œuvrant dans le secteur de la construction et des érablières, Mathieu Savoie s’apprêtait lui aussi à commencer sa saison d’ici la fin du mois. Son calendrier de compétitions était plein pour l’été. Là, il est vide. Comble de malchance, il venait de se procurer un nouveau cheval dans l’espoir d’améliorer encore ses performances.

«C’est démoralisant, car on se prépare tout l’hiver en vue de l’été. On investit aussi beaucoup d’argent dans cela et tout d’un coup, on apprend que ça ne fonctionnera pas. C’est plate», dit-il.

Celui-ci entend par contre profiter de l’occasion pour peaufiner son entraînement.

«Ça va donner un peu de répit à nos chevaux. On commence justement à les monter tranquillement. Avec un peu de chance, d’ici la fin de l’été, on pourra peut-être pouvoir organiser quelques petits rodéos maison avec 100 ou 200 spectateurs (si le déconfinement le permet). Ça serait l’fun, ça nous permettrait de garder la forme et d’avoir un peu d’adrénaline», indique-t-il.