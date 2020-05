Tous les Néo-Brunswickois infectés par la COVID-19 sont désormais rétablis

Le Nouveau-Brunswick a atteint une étape importante, aujourd’hui, alors qu’aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été rapporté pour une 14e journée consécutive et que les 118 personnes qui avaient contracté le virus se sont toutes rétablies.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a indiqué que bien que la courbe ait été aplanie et que tout le monde se soit rétabli, il faut encore faire preuve de prudence.

«Deux semaines se sont écoulées depuis la confirmation du dernier cas, et il s’agit d’une étape importante, a déclaré la Dre Russell. Mais je ne rappellerai jamais assez à quel point il est important de continuer à respecter les mesures de distanciation physique, à porter un masque et à rester à la maison dans la mesure du possible.»

Depuis le début de la pandémie, 15 058 tests de dépistage ont été effectués au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton.

Il est important de noter que chaque personne peut avoir été testée plus d’une fois.

Le premier ministre, Blaine Higgs, s’est réjoui de la bonne nouvelle. «Je remercie tout le monde, les employés de première ligne, les travailleurs essentiels, les employés du secteur de la sécurité publique et tous les gens du Nouveau-Brunswick qui nous ont aidés à atteindre cette étape importante. Bien sûr, nous n’avons pas encore gagné la guerre et cette victoire pourrait être de courte durée. Mais l’important est de trouver un équilibre entre le retour à une nouvelle réalité et la nécessité de demeurer vigilants et de protéger la santé de nos résidents.»

Le chef du gouvernement provincial ajoute que les citoyens sont toujours tenus de continuer à garder une distance entre eux et les autres personnes, bien que des restrictions liées aux activités extérieures comme le golf, la pêche et le jardinage aient été levées.

«Avec le moi de mai viennent des journées plus chaudes, et les gens du Nouveau-Brunswick ont tout à fait raison de vouloir passer du temps à l’extérieur, et ce, non seulement en raison du beau temps mais aussi parce que c’est important pour leur santé mentale. Nous encourageons les gens à profiter des beaux espaces extérieurs de notre province en toute sécurité, tant et aussi longtemps qu’ils restent à une distance de deux mètres les uns des autres.»