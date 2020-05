COVID-19: un outil de l’Université de Moncton mis à l’essai en Ontario

Un outil développé à l’Université de Moncton est mis à l’essai par des chercheurs du domaine médical en Ontario.

L’Institut du Savoir Montfort, associé à l’Hôpital Montfort en Ontario, utilisera un logiciel développé à l’Université de Moncton pour tenter de déceler des cas de COVID-19.

L’outil utilise une intelligence artificielle pour examiner les détails d’une image radiographique des poumons (Rayons X).

Il s’agit d’un modèle d’intelligence artificielle développé par le professeur Moulay Akhloufi et ses étudiants, Mohamed Chetoui et Andy Couturier, tous membres du groupe de Perception, robotique et intelligence machine (PRIME) de l’Université de Moncton.

Selon Moulay Akhloufi, l’outil permet de détecter la présence du virus dans plus ou moins 98% des cas sans le confondre avec d’autres problèmes de santé qui pourraient affecter les poumons.

Cela pourrait servir aux médecins à confirmer la présence du virus plus rapidement.

Dans un courriel, le professeur affirme que le groupe travaille à améliorer l’algorithme en lui fournissant plus de données. Plus on l’utilise, mieux ça marche, selon lui.

Le prof et les étudiants ont aussi mis au point un modèle similaire qui fonctionne à l’aide d’échographies (ultrasons), qui sera aussi disponible sur le site du groupe au https://covid19.primeai.ca/.

Ils s’affairent également à perfectionner un modèle pour les tomodensitométries (scan CT).