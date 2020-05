De la neige au menu météo cette semaine

Le printemps a beau être rendu à mi-parcours de la saison, de la neige est prévue au menu météo de la semaine dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick.

L’arrivée en début de semaine d’un front froid mêlé à des précipitations devrait laisser quelques traces de neige dans l’ensemble de la province, à l’exception de la région de Saint-Jean et du sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

À plusieurs endroits comme Moncton, Edmundston, Fredericton, Tracadie et Bathurst, le mercure prévu mardi ne devrait guère dépasser 4°C ou 5°C, selon les plus récentes prévisions météorologiques émises par Environnement Canada.

Ces températures prévues sont environ 10°C en dessous des normales pour cette période de l’année.

Qui plus est, le mercure devrait flirter avec le point de congélation durant les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

Les précipitations sous forme de pluie et parfois sous forme de neige devraient cesser mercredi et laisser place au retour du soleil et à des températures plus douces jusqu’à l’arrivée du week-end et d’un autre système dépressionnaire qui devrait gâter la fête des Mères.

Environnement Canada prévoit pour l’occasion un autre chapitre de temps plus froid qu’à l’habitude qui sera accompagné de précipitations qui vont toucher l’ensemble de la province.

Les régions situées plus au nord pourraient même avoir droit à d’autres traces de neige à partir de la nuit de vendredi à samedi, précipitations qui devraient se poursuivre une partie de la fin de semaine.