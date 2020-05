Journal d’une confinée: le quotidien d’une infirmière de Moncton

NDLR: L’Acadie Nouvelle met ses lecteurs en vedette en page 2. Nos journalistes vous présentent des individus ou des familles des régions acadiennes qui vivent le confinement de façon inspirante, amusante ou intéressante.

Membre de l’armée de soignants qui tiennent le système de santé à bout de bras pendant la pandémie, Liliane Ndayahoze ne lâche pas. Cette infirmière de l’unité des naissances à l’Hôpital de Moncton garde le moral en s’appuyant sur sa foi.

Liliane Ndayahoze n’a pas peur de le dire; elle a ressenti de l’angoisse comme tout le monde lorsque la crise a éclaté au Nouveau-Brunswick.

«Au début, c’était quand même très stressant. Je pensais au fait que j’ai des enfants, que n’importe qui peut venir dans mon unité et être positif.»

Le sujet était sur toutes les langues dans le milieu hospitalier, ce qui ne faisait qu’amplifier l’angoisse ambiante. Elle a trouvé du confort dans sa foi.

«Ce qui m’a beaucoup aidé dans ces moments-là, c’est d’abord ma foi en Dieu, de savoir qu’il va me protéger. La prière et la lecture de ma bible, ça m’a donné une base de force», dit-elle.

Elle a aussi été rassurée lorsque les autorités de la santé ont mis en oeuvre leur plan de réduction de la propagation du virus.

«Une fois que les protocoles ont été mis en place et que l’on a su quels équipements de protection on allait porter, ça a beaucoup aidé.»

Elle s’assure aussi de ne pas prendre de risques inutiles. Comme elle le faisait avant la pandémie, elle va à l’hôpital dans ses propres vêtements.

«Lorsque j’arrive, je me change et je mets mon uniforme. Et on a nos masques pendant le jour. Si on veut se protéger la tête, on peut mettre un couvre-chef. Lorsque je finis le travail, je laisse tout ça à l’hôpital et je remets mes habits.»

Et dès qu’elle rejoint son mari et leurs trois enfants à la maison, elle commence par se laver les mains comme il le faut.

«Ensuite j’entre dans la maison, je n’embrasse personne, je vais directement dans ma chambre et je prends ma douche.»

Elle souhaite d’ailleurs que la population réalise le danger que représente la COVID-19 et l’importance de suivre à la lettre les consignes de la santé publique.

Lorsque le virus se propage, cela met en danger les soignants qui sont sur les premières lignes, rappelle-t-elle.

«Que ce soit les médecins, les gens qui nettoient, les concierges, les infirmières. (…) Pensez à nous, n’oubliez pas que nous avons des familles, que nous avons des enfants à la maison.»

En quête de routine à la maison

Les choses ont bien changé aussi dans le cocon familial de Liliane Ndayahoze, puisque ses garçons âgés de 7, 11 et 12 ans ne vont plus à l’école. Elle et son mari – qui travaille de la maison – doivent trouver le moyen de les occuper.

«Lorsque j’ai compris que ça risquait de durer plus longtemps, j’ai développé un horaire pour la journée. Les enfants avaient besoin d’une structure, parce qu’ils ne savaient pas quoi faire, ils tournaient en rond et ne pouvaient pas jouer au parc avec leurs amis.»

Le matin, les enfants se lèvent et déjeunent. Puis, ils font des devoirs. Ils meublent le reste de leur journée en faisant toutes sortes de choses.

«Ils ont un panier de basketball et ils jouent. On fait du vélo. On joue à des jeux de société, ils peuvent écouter la télé ou jouer à des jeux vidéo. On mesure ce temps pour leur donner un équilibre, pour qu’ils aient une routine à la fois structurée et relaxe.»