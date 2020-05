Shediac: la GRC enquête sur un homme «suspect»

La GRC demande l’aide du public pour obtenir des renseignements concernant un homme à vélo qui se serait approché d’enfants dans un parc à Shediac.

Le 28 avril, vers 16h, la GRC s’est rendue sur la rue Saint-Pierre pour faire enquête sur deux signalements concernant un homme suspect près du parc de l’Ourson.

Un homme s’y serait adressé à des enfants avant de quitter les lieux en vélo.

L’homme était rasé de près et portait une tuque foncée et un pantalon brun clair. Son vélo était bleu ou gris, et il semblait trop petit pour la taille de l’homme.

Les policiers cherchent à s’entretenir avec toute personne qui aurait des renseignements sur des incidents similaires.

Quiconque a de l’information pouvant faire avancer l’enquête ou des renseignements sur l’identité de l’homme est prié de communiquer avec la GRC au 506-357-4300 ou, anonymement, avec Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).