COVID-19: des pertes de plusieurs millions de dollars dans les aéroports

C’est le calme plat dans les aéroports du Nouveau-Brunswick par les temps qui courent. Quelques semaines à peine après le début de pandémie, les pertes anticipées sont déjà de plusieurs millions de dollars.

Le terminal de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est presque toujours vide ces jours-ci. Le carrousel à bagages ne sert pas à grand-chose et les passagers se font rares.

Les compagnies Air Canada, Porter, Air Transat et Sunwing ont toutes suspendu leurs vols. WestJet est la seule à tenir le coup. Elle assure la liaison Moncton-Toronto trois fois par semaine.

En temps, normal, cet aéroport – qui est de loin le plus achalandé de la province, devant ceux de Fredericton et de Saint-Jean – est beaucoup plus occupé.

«Au cours de la première semaine de l’année 2020, on a eu 101 vols de passagers. En mai, on va seulement avoir trois vols par semaine», illustre son PDG, Bernard LeBlanc.

Les aéronefs transportant de la marchandise sont eux aussi moins nombreux à se poser à Moncton, mais la baisse est moindre.

«Ça continue. On a eu une perte de service, peut-être 15% de notre volume normal. Mais cela génère encore des revenus.»

Les revenus de l’aéroport devraient passer d’environ 20 à 8,5 millions $ cette année, selon Bernard LeBlanc.

Il rapporte qu’il n’a pas encore mis à pied des employés. Plusieurs autres mesures ont été mises en oeuvre pour tenter d’amortir le choc causé par la pandémie.

«On a regardé nos dépenses, tout ce qu’on peut annuler, limiter et reporter. On croit pouvoir réduire nos dépenses d’environ un million de dollars cette année. Mais là où on peut avoir un impact important, c’est les grands projets de capitaux. On va seulement faire l’essentiel.»

Des projets d’une valeur totale d’environ 11 millions $ (sur une valeur prévue initiale de 18 millions $) ont été reportés. Cela ne permettra cependant pas d’éviter un déficit pour l’année en cours, selon M. LeBlanc.

«Si on regarde la fin de l’année avec les revenus qu’on pense voir, on pense enregistrer une perte de 8,5 millions $ cette année.»

Malgré cela, l’aéroport n’est pas au pied du mur. Les résultats enregistrés au cours des dernières années donnent un peu de marge de manoeuvre à Bernard LeBlanc et à son équipe.

«De notre côté, on est entrés dans l’année en bonne position financière. Dans les cinq dernières années, on a fait passer notre dette d’environ 40 à 20 millions $. Donc on a de la capacité d’emprunt. Et on avait beaucoup d’argent en banque pour les gros projets qu’on prévoyait faire cette année. Vu qu’on a annulé beaucoup de projets, cet argent peut nous porter jusqu’à la fin de l’année sans problème.»

Mises à pied et diminution de 95% des revenus à Bathurst

Tous les vols commerciaux ont été annulés à l’Aéroport régional de Bathurst. Son PDG estime que les revenus de l’aéroport ont chuté de 95%. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Le PDG de l’Aéroport régional de Bathurst, Jamie DeGrace, fait lui aussi face à d’importants défis. Tous les vols commerciaux ont été annulés dans cette communauté du Nord.

«On est seulement ouvert pour les services essentiels, comme l’ambulance (aérienne) ou la garde côtière. À part de ça, il y a un peu de trafic pour l’achat d’essence pour les avions. Il y a eu quelques vols privés pour des travailleurs de l’extérieur (il y a quelque temps), mais il n’y en a plus en ce moment», dit-il.

Les revenus de l’aéroport ont fondu comme neige au soleil.

«Ça représente une perte de 95% de nos revenus. Alors c’est extrêmement sérieux», indique Jamie DeGrace.

Il craint d’ailleurs qu’Air Canada, très durement touchée par la crise, décide de ne plus desservir Bathurst au sortir de la pandémie.

«On ne le sait pas. Ils sont vraiment touchés. Ça se peut qu’ils nous coupent.»

En attendant d’en savoir davantage, ce gestionnaire fait tout son possible pour limiter les dégâts liés à la COVID-19. Tous les projets d’investissement non urgents ont mis sur la glace.

«On a annulé tout ce qui n’était pas obligatoire. (…) On n’achète seulement le strict minimum pour assurer la sécurité. Soixante-deux pour cent de nos employés ont été mis à pied, on espère les réembaucher plus tard cette année.»

Lorsqu’on lui demande s’il faut carrément craindre pour la survie à long terme de l’Aéroport régional de Bathurst, il préfère ne pas être alarmiste.

«Je ne veux pas que le public panique en ce moment. On prend ça mois par mois.»

«On peut supporter une crise comme celle-ci pendant un bon bout»

Dans les deux aéroports du Sud-Ouest, les choses sont loin d’être comme avant. Le nouveau coronavirus a complètement changé la donne.

Dans la capitale, Fredericton, seuls quelques vols sont encore offerts. Les avions d’Air Canada se rendent à Montréal tous les jours, tandis que ceux de WestJet vont à Toronto trois fois par semaine.

À Saint-Jean, toutes les liaisons commerciales ont été annulées. Les stationnements sont vides, les restaurants et les agences de location ont fermé leurs portes. Rien ne bouge, ou presque.

«Nos revenus sont présentement à zéro. Et on a encore des coûts d’exploitation chaque mois», affirme le directeur du développement commercial de l’aéroport de Saint-Jean, Jacques Fournier.

Il explique que des investissements prévus pour cette année ont été reportés afin de permettre à l’aéroport de Saint-Jean de mieux encaisser le coup.

«On avait quand même fait beaucoup de travaux l’année passée et de cette année. Mais ce qui restait pour cette année, on va essayer de reporter ça à l’année prochaine.»

La bonne nouvelle, c’est que la crise ne met pas en péril la survie de cette infrastructure, du moins pas pour l’instant.

«Financièrement, l’aéroport est quand même en bonne posture. On peut supporter une crise comme celle-ci pendant un bon bout», affirme Jacques Fournier.