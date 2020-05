Journal d’une confinée: une princesse de Bathurst fait le bonheur des enfants

Une nouvelle princesse est arrivée dans la région Chaleur et elle consacre sa période de confinement à ensoleiller celle des petits. Voici le quotidien unique de Danica Roy, alias Princesse Anna, du film de Disney Frozen (La Reine des glaces).

Le personnage d’Anna n’est pas étranger aux épreuves que peuvent traverser les enfants en cette période d’isolation.

Confinée à la maison pendant plusieurs années au début du premier film, elle aussi a été confrontée à l’ennui et à l’incertitude.

Danica Roy, une adepte de théâtre, interprète la jeune princesse depuis environ deux ans, notamment lors de fêtes pour enfants ou d’événements spéciaux.

Au cours des dernières semaines, elle a toutefois enfilé son costume avec une nouvelle mission: divertir et réconforter virtuellement ses admirateurs.

«À Pâques, j’ai eu l’idée d’offrir un message d’Anna aux enfants, qui on le sait, ont parfois de la difficulté à s’ajuster à cette situation, surtout les plus jeunes.»

La femme âgée de 25 ans a enregistré près d’une centaine de vidéos personnalisées, qu’elle a ensuite envoyées gratuitement à des familles aux quatre coins de la province.

«Je ne m’attendais pas à recevoir autant de demandes. J’ai fait 95 vidéos dans la même journée!», s’exclame-t-elle.

Depuis, Anna se tient occupée en adressant des voeux de fêtes aux enfants qui célèbrent leur anniversaire en confinement.

«Mon but est vraiment de les faire sentir spéciaux. Pour eux, simplement entendre une princesse ou une reine dire leur nom, c’est déjà vraiment magique.»

Avec sa soeur fictive Elsa, Anna anime aussi des jeux interactifs, tels que des charades, sur Facebook toutes les semaines.

Elle estime que tous les moyens sont bons pour véhiculer la magie en ces temps difficiles.

«Récemment, un parent m’a dit : “Ah! mon enfant a tellement aimé ton message, mais la vraie magie c’est moi qui l’ai ressenti en la voyant si heureuse pour la première fois en un mois de confinement’’.»

Cette joie, c’est la raison pourquoi Mme Roy continue d’enfiler sa longue perruque tressée d’une semaine à l’autre.

«Ç’a commencé lorsque j’ai acheté le costume pour une levée de fond», a-t-elle expliqué.

«Dès que la première petite fille m’a vu et a dit “Wow, princesse Anna!, » je suis tombée en amour avec le travail.»

La jeune femme a interprété le personnage au sein de la compagnie Feel the Magic, à Moncton, pendant plusieurs mois avant de rentrer au bercail, à Bathurst.

«Je trouve ça super le fun de pouvoir interpréter Anna en français pour la première fois», a-t-elle souligné.

Une fois la crise atténuée, Mme Roy aimerait démarrer sa propre compagnie d’animation.

Pour l’instant, elle se concentre par contre à montrer le bon exemple.

Anna veut inspirer les enfants à être courageux et créatifs comme elle l’a été durant son «confinement».

«Avec Elsa, on s’assure aussi de bien expliquer lors de nos vidéos qu’on ne peut pas être ensemble à cause des mesures de confinements. On essaie de reconnaître que c’est difficile d’être loin de ses proches», a noté Mme Roy.

La jeune femme détient un baccalauréat en art dramatique de l’Université de Moncton et utilise ses compétences pour perfectionner son interprétation du personnage, toujours après deux ans.

Nous avons demandé à Anna s’il y aura un troisième film Frozen, mais malheureusement celle-ci n’était pas en mesure de nous répondre.