L’après-COVID: quelques pistes

Comment le marché du travail et l’emploi au Nouveau-Brunswick seront-ils transformés par la COVID-19? L’économiste Pierre-Marcel Desjardins propose quelques pistes.

Impossible de prédire avec certitude à quoi ressemblera «la nouvelle normalité» après la crise.

M. Desjardins avance toutefois quelques possibilités.

Premièrement, l’économiste souligne l’importance de considérer que la pandémie n’a pas frappé tous les secteurs d’activités de la même façon.

«Je constate que la crise a plusieurs impacts sur les emplois. Mais ce n’est pas tout le monde (qui est touché) et les impacts ne sont pas également distribués dans l’économie.»

Si certaines sphères d’activités sont plus achalandées que jamais, d’autres sont pratiquement mis sur pause.

M. Desjardins estime que la manière et le rythme dont chacun se relèvera de cette épreuve dépendent de l’évolution de la COVID-19, mais aussi de l’intérêt des consommateurs et de sa capacité à reprendre rapidement ses activités.

«L’après»

L’économiste n’est pas le seul à parler d’un avant et d’un après COVID-19.

En dévoilant le plan de relance économique il y a deux semaines, la médecin-hygiéniste en chef de la province préparait aussi les Néo-Brunswickois à «une nouvelle normalité».

«C’est un peu comme le 11 septembre 2001. Il y avait une manière de voyager en avion avant, et une après. J’ai l’impression qu’au niveau de l’économie, ce sera semblable.»

M. Desjardins croit que les consommateurs et les entreprises continueront à se tourner vers la technologie une fois la crise atténuée.

«Nous avons appris à faire plusieurs choses virtuellement sur le web (…) Nous serons donc peut-être plus portés à faire nos transactions financières et nos achats en ligne. Nous irons peut-être moins souvent à l’épicerie», a-t-il soulevé.

Ces nouveaux comportements forceront les employeurs à s’ajuster et engendrons, selon ce dernier, des nouveautés dans plusieurs secteurs.

Réduire sa dépendance

M. Desjardins envisage aussi des changements au niveau de la production de certains biens essentiels.

«Nous avons réalisé dans certains secteurs que nous étions dépendant, en tant que pays et région, d’importation de l’étranger.»

Afin de réduire cette dépendance, l’économiste ne serait pas étonné de voir des entreprises néo-brunswickoises s’aventurer dans de nouvelles lignes d’activités.

«L’usine de fabrication d’enseignes Pattison, à Edmundston, produit maintenant des masques pour de protection. Elle risque par exemple de continuer même après la pandémie parce qu’on ne voudra plus, comme société et comme gouvernement, se faire prendre et être vulnérable comme on l’est à l’heure actuelle.»

Les chaînes d’apprivoisements pourraient également être modifiées.

«On voudra peut-être opérer de manière différente, soit en produisant certains biens fondamentaux plus près de chez nous (…), soit en construisant des entrepôts afin d’avoir des mois de matériel en réserve au cas où l’apprivoisement ne cessait temporairement.»

M. Desjardins argumente que la COVID-19 ne mettra pas fin au commerce international, mais incitera le Nouveau-Brunswick à repenser sa propre production.

«Nous allons toujours importer des bananes puisqu’on ne peut pas les produire ici. Mais nous ne voudrons plus en dépendre de sorte que si ces chaînes sont interrompues, nous n’avons pas suffisamment de nourriture.»

Si l’économiste a raison, la province pourrait voir une migration de travailleurs vers le secteur agroalimentaire.

Service à distance

La moitié des salariés du Canada Atlantique travaillent désormais de la maison, selon le sondage de la Narrative Research.

Est-ce que la totalité d’entre eux retournera au bureau une fois les mesures de confinement relâchées? M. Desjardins devine que non.

«Les bureaux où on est collé comme des sardines, je crois qu’il y en aura un peu moins. C’est peut-être parce qu’on va réaliser qu’on est capable d’offrir des services à distance plus facilement qu’on le pensait.»

Le télétravail, soit à temps plein ou à temps partiel, pourrait alors lui aussi faire partie du nouveau quotidien.

«Revenons dans une nouvelle normalité, ou il y a des services de garderie, je suis convaincu que travailler de la maison serait plus facile pour certains», a aussi stipulé ce dernier.

De nouvelles occasions

Pour une économie rurale comme celle du Nouveau-Brunswick, l’économiste avance que les changements de comportements générés par la pandémie pourraient avoir plusieurs effets positifs.

«Je pense que personne ne doit être heureux de la crise qu’on traverse, mais je pense qu’on doit la vivre en identifiant les opportunités qu’elle crée. (…) Allons de l’avant avec les changements qui peuvent, à moyen et à long terme, être bénéfiques.»

L’économiste se réjouit enfin de constater que la plupart des Néo-Brunswickois sont «réalistes» et se préparent déjà à la suite.

«Ça démontre que la crise a véritablement changé les esprits. C’est positif, parce que lorsque les gens sont ouverts aux changements, ils se font plus facilement.»

Les gens prêts aux changements

Les résultats d’un sondage mené par la Narrative Research démontrent que les Canadiens de l’Atlantique sont touchés de façon semblable par la COVID-19.

Du 16 au 19 avril, 3236 Canadiens de l’Atlantique, dont 975 Néo-Brunswickois, ont participé à l’enquête proposée en ligne.

Lors de celle-ci, 65% des répondants ont estimé que le quotidien serait transformé de façon permanente après la pandémie.

27% ont confié qu’ils s’attendent à voir des changements «fondamentaux», alors que le reste, soit 8%, n’anticipent aucune nouveauté.

Dans le même sondage, les répondants ont partagé leur point de vue sur l’impact financier de la COVID-19.

Les chiffres relèvent que la grande majorité des Canadiens de l’Atlantique reconnaissent que la pandémie représente une menace importante à l’économie nationale et provinciale.

64% des Néo-Brunswickois ont relevé que la crise sanitaire avait déjà eu des conséquences importantes sur leur situation financière, les plans de retraites et d’épargne étant les plus touchés.

37% ont indiqué que leur salaire était réduit depuis l’arrivée du virus et 18% ont confié qu’ils avaient actuellement de la difficulté à payer leurs factures.

Pour ce qui est des impacts de la COVID-19 sur l’emploi, les résultats sont aussi semblables à travers l’Atlantique.

Alors que seulement 3% des répondants disent avoir perdu leur emploi pour de bon, quatre personnes sur dix disent que leurs rémunérations ou leurs heures de travail ont diminué.

Seuls 56% des répondants continuent de travailler sans perte financière et la moitié d’entre eux le font désormais de la maison.