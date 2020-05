COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

Les commerces, dont les salons de coiffure, ont pu rouvrir leurs portes dans certains comtés de la Californie, lundi. - Associated Press

Le nombre de Canadiens qui ont été infectés par le coronavirus dépasse maintenant les 60 000.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de lundi à mardi, le nombre de cas au pays est de 60 772. Du nombre, près de 35 000 sont toujours souffrant.

Le nombre de décès atteint maintenant 3854.

C’est donc dire que le coronavirus a fait plus de 2800 victimes au pays au cours des deux dernières semaines. Il en avait fait un peu plus de 1000 au cours des cinq semaines précédentes.

Le taux de mortalité s’établit maintenant à 6,3% au pays. Dans les quatre provinces de l’Atlantique, il s’élève à 3,0%.

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 32 623 confirmés (incluant 2280 morts, 7578 guérisons)

Ontario: 17 923 confirmés (incluant 1300 morts, 12 505 guérisons)

Alberta: 5836 confirmés (incluant 104 morts, 2942 guérisons)

Colombie-Britannique: 2224 confirmés (incluant 117 morts, 1417 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 985 confirmés (incluant 38 morts, 638 guérisons)

Saskatchewan: 467 confirmés (incluant 6 morts, 307 guérisons)

Manitoba: 281 confirmés (incluant 6 morts, 238 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 259 confirmés (incluant 3 morts, 233 guérisons)

Nouveau-Brunswick: 118 confirmés (incluant 118 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 27 confirmés (incluant 25 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 11 confirmés (incluant 11 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 60 772 (incluant 3854 morts, 26 030 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 3,665 millions de cas d’infection et de 253 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,213 million d’infectés aux États-Unis, dont 69 925 morts.

Sondage: les Canadiens majoritaires à approuver le déconfinement

La plupart des Canadiens adhèrent aux récentes décisions de leurs gouvernements à propos de la réouverture graduelle de l’économie après plusieurs semaines de restrictions causées par la pandémie de COVID-19.

Un sondage Léger mené avec l’Association d’études canadiennes (AEC) démontre que dans les provinces qui ont annoncé des mesures de déconfinement, entre 60% et 70% des répondants en approuvent le rythme, alors qu’entre 16% et 30% auraient préféré que les autorités procèdent un peu plus lentement.

C’est le cas en Alberta, où 50% des répondants estiment que le retour graduel à la vie normal est trop rapide. Dans cette province, certains magasins, garderies et restaurants pourront rouvrir leurs portes à compter du 14 mai.

Le sondage réalisé entre les 1er et 3 mai signale par ailleurs que les Canadiens étaient moins nombreux qu’à la fin du mois de mars à craindre de contracter le nouveau coronavirus.

Le plus récent sondage démontre aussi qu’ils sont en nombre légèrement inférieur à être disposés à demeurer à l’écart de leurs amis et des membres de leur famille, comme le demandent toujours les autorités de santé publique. Et le pourcentage de Canadiens qui n’ont pas respecté au moins une des mesures demandées par la santé publique est passé en deux semaines de 27 % à 35 %.

Néanmoins, 77 % des personnes interrogées sont satisfaites des décisions prises par le gouvernement du Canada pour gérer la crise de la COVID-19.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1526 adultes.

Déconfinement: pas de hausse des infections au Danemark

Un allègement des mesures de confinement ne semble pas avoir accéléré la propagation du coronavirus au Danemark, rapporte le quotidien britannique « The Guardian ».

Les petites et moyennes entreprises du pays ont reçu la permission de reprendre leurs activités le 28 avril, deux semaines après les écoles et les services de garde.

L’agence gouvernementale responsable de la lutte aux maladies infectieuses assure qu’il n’y a « aucune indication que l’épidémie de COVID-19 s’accélère ».

Le nombre de nouvelles victimes infectées par une personne porteuse du virus demeure inférieur à 1,0.

Le Danemark a été le premier pays d’Europe à imposer un confinement. Le virus y a fait près de 500 morts et le nombre d’hospitalisations a glissé systématiquement en avril.

La première ministre Mette Frederiksen devrait annoncer de nouvelles mesures de déconfinement d’ici quelques jours.

Les marchés prennent du mieux en Asie et en Europe

Les marchés européens prenaient du mieux mardi matin, dans la foulée des gains enregistrés en Asie et sur Wall Street et de la remontée des cours du pétrole.

En début de séance en Europe, le DAX allemand avançait de 1,7%, le CAC français de 2% et le FTSE 100 britannique de 1,2%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 0,9% et l’indice élargi S&P 0,8%.

Du côté de l’Asie, la bourse de Hong Kong a pris 1,1% et celle d’Australie 1,6 %. Les places de Shanghaï et Séoul étaient fermées pour des congés.

À la Bourse des matières premières de New York, le baril de pétrole brut grimpait de 1,98 $US à 22,37 $US.

Travaux menés à Vancouver sur un médicament avec anticorps

Une entreprise de biotechnologie de Vancouver affirme qu’un traitement pharmacologique conçu à l’aide d’anticorps pourrait protéger les populations les plus vulnérables à la COVID-19 en attendant la mise au point d’un vaccin.

Le chef de la direction de firme AbCellera Biologics, Carl Hansen, explique que les anticorps permettraient aux patients de posséder les molécules nécessaires à la lutte à la COVID-19 plutôt que d’attendre que leur corps développe ses propres anticorps, notamment après l’administration d’un vaccin.