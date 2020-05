Des résidants d’un foyer de soins peuvent enfin respirer de l’air frais

Pour la première fois en près de deux mois, les bénéficiaires de la résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquet ont pu respirer l’air frais, samedi. Un moment tellement attendu que certains auraient même laissé échapper quelques larmes de joie.

Ces personnes ont eu droit à quelques instants à l’extérieur de l’édifice dans lequel elles sont confinées en raison de la pandémie de la COVID-19 depuis la mi-mars.

Avec l’autorisation du ministère du Développement social, elles ont pu profiter du soleil pendant une quinzaine de minutes dans la cour, accompagnées de préposés. À coup de trois résidants à la fois et en respectant scrupuleusement la distanciation physique des deux mètres.

Quand la météo le permettra, cette procédure sera répétée quotidiennement, au grand bonheur des bénéficiaires coupés de tout lien physique avec leurs familles.

«Ça fait du bien au moral», s’est exclamée avec émotion Lucie LeBouthillier, vice-présidente de la résidence privée qui accueille 50 résidants et fait travailler une trentaine de personnes.

Cette période de confinement obligatoire est pénible particulièrement pour les personnes âgées, a-t-elle admis.

«Le seul contact qu’elles avaient était par le téléphone, un IPad ou à travers une fenêtre. C’est triste, terrible et préoccupant, ne serait-ce que pour la santé mentale de nos résidants. C’est pourquoi de pouvoir sortir prendre un peu d’air frais est merveilleux. Elles ont besoin de voir leurs enfants et leurs petits-enfants. À 30 ou 40 ans, tu as du temps devant toi. Mais à 85 ou 90, ce n’est plus le cas. C’est devenu un dilemme moral pour nous, mais on ne pouvait pas faire d’exception. Nous devons respecter à la lettre les directives. Si un cas de la COVID-19 entre dans un foyer de soins, ça peut devenir dramatique, comme ça s’est passé en Nouvelle-Écosse avec le foyer Northwood à Halifax ou au Québec où c’est l’hécatombe dans les CHSLD», explique la porte-parole.

La direction de la résidence Aux Douces Marées a également donné la consigne de construire prochainement une clôture de bois aux limites de la cour extérieure.

Mme LeBouthillier a tenu à féliciter le travail des employés dans ces conditions très particulières.

«Ils sont notre force car ils sont dédiés, ils aiment nos résidants. Par exemple, nous n’avons plus la visite de la coiffeuse depuis le début de la pandémie. Elle était la traite de la semaine pour plusieurs de nos résidantes. Nos préposés ont alors appris à coiffer pour leur faire plaisir et leur donner un peu de bonheur», raconte la vice-présidente.