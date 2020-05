Hausse importante des excédents de UNI Coopération financière

UNI Coopération financière déclare des excédents de 21,1 millions $ pendant l’exercice se terminant au 31 décembre 2019.

Il s’agit d’une augmentation comparativement à 2018 (16,8 millions $).

L’actif total d’UNI est lui aussi à la hausse. Il a atteint 4,4 milliards $, soit une augmentation de 5,2% en une année.

Le portefeuille de prêts, nets de provisions, a atteint 3,4 milliards $ en 2019, une augmentation de 106 millions $ par rapport à 2018, soit une croissance de 3,2%. Sur le plan du développement du monde de l’entrepreneuriat, UNI enregistre une croissance de 7,9% du portefeuille de prêts aux entreprises avec une hausse de 91 millions $.

UNI n’offrira pas de ristournes à ses clients encore une fois cette année.

«Grâce aux bons résultats de 2019, UNI peut faire face à l’après-COVID, mais ni UNI, ni n’importe quelle entreprise, peu importe sa taille, peut se mettre la tête dans le sable. L’économie mondiale se resserre et il faudra du temps pour reprendre la vitalité économique des dernières années. La reprise sera lente et graduelle en 2020 et 2021», confie le chef de la direction, Robert Moreau.

«UNI devra agir avec prudence, responsabilité et courage.»

UNI a remis plus de 2 millions $ en dons, commandites et bourses d’études en 2019.