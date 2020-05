Les municipalités de la Péninsule se préparent à un déconfinement progressif

Jusque-là épargnées par la pandémie de la COVID-19, les municipalités de la Péninsule acadienne se préparent à un déconfinement progressif de leurs activités. Et ça pourrait débuter dès cette fin de semaine.

À la veille du week-end de Pâques, les élus du Forum des maires de la région avaient obtenu le consensus de ne pas fermer les frontières de la région à tout déplacement non essentiel.

Pourtant, il y avait des voix qui désiraient qu’on isole le Nord-Est d’une possible intrusion du virus par voie routière.

Le temps a prouvé que la première option s’est avérée la bonne. Un seul cas sur les 118 recensés dans la province est provenu de la région Acadie-Bathurst, qui comprend la région Chaleur.

«Dans la situation actuelle, ç’a été la meilleure solution, a indiqué le maire de Bertrand et président du forum, Yvon Godin. Mais si nous avions eu à faire face à 10 ou 20 cas, tout aurait été différent. Dans le fond, nous avons été chanceux. Notre décision a été la bonne, les gens ne sont pas sortis et les mesures annoncées par le gouvernement étaient sévères. Nous avons fait totalement confiance aux médecins et à Dre Jennifer Russell (Santé publique) et nous continuons de leur faire totalement confiance.»

Maintenant, les administrations municipales espèrent pouvoir retrouver leurs bureaux sous peu afin de faire fonctionner «normalement» le quotidien des villes et villages de la Péninsule acadienne.

«On attend. On espère obtenir des informations concernant un déconfinement progressif jeudi ou vendredi. Les réunions virtuelles, ça marche, mais ce n’est pas comme quand on est ensemble. Il y a aussi les employés qui devront organiser leur routine, notamment avec des garderies», fait part M. Godin.

Le maire ajoute que les communautés sont prêtes pour un déconfinement progressif, mais tout en demeurant prudent dans la façon de faire. Il craint ouvertement ce qui se déroule au Québec, notamment avec la réouverture des écoles.

«À l’Île-du-Prince-Édouard, on permet maintenant des regroupements de cinq personnes. On permet aussi le port du masque. Si cette province l’a fait, j’imagine que nous sommes également prêts à quelque chose de semblable pour bientôt. Mais de grâce, ne prenons pas le Québec comme référence», pense M. Godin.

Un relâchement de certaines mesures d’isolement pourrait aussi se traduire par la reprise des activités au centre de tri des matières recyclables à la Municipalité régionale de Tracadie. La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, qui gère la totalité du service de collecte des déchets et des matières recyclables, étudie la possibilité d’imiter les usines de transformation de produits de la mer et installer des vitres de plexiglas entre les stations de triage. La date ciblée est en juin.