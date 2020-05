Pêche au homard: l’UPM demande de l’aide pour ses membres

À moins de 10 jours de l’ouverture prévue de la saison de pêche au homard dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, l’Union des pêcheurs des Maritimes demande au gouvernement fédéral d’annoncer des mesures de soutien financier.

L’impact de la COVID-19 inquiète l’industrie de la pêche, et les circonstances actuelles créent beaucoup de confusion. Les pêcheurs s’interrogent sur leur capacité à pêcher dans les conditions actuelles et à couvrir leurs dépenses, tout en répondant aux besoins de leur famille et des membres de leur équipage.

«Les pêcheurs ont besoin de prendre des décisions commerciales. En effet, aller de l’avant dans les conditions actuelles, sans un programme de soutien financier pour les pêcheurs, va affecter gravement la durabilité des entreprises de pêche et des communautés côtières pour les années à venir», argumente l’UPM dans un communiqué publié mardi après-midi.

Bien que le gouvernement fédéral ait annoncé depuis le début de la pandémie, plusieurs programmes d’aide pour soutenir les PME et certains secteurs, aucun n’a été expressément conçu pour le secteur de la pêche en Atlantique, affirme-t-on.

«Actuellement, ils ne sont pas éligibles à la plupart des programmes fédéraux récemment annoncés pour soutenir les entreprises et les autres secteurs des ressources naturelles. En outre, les programmes devront être adaptés pour soutenir le caractère saisonnier de cette industrie. L’UPM a demandé au gouvernement fédéral des mesures de soutien financier pour aider les pêcheurs à plusieurs reprises, mais nous attendons toujours une annonce.»

Parmi les principales mesures de soutien demandées par l’UPM figurent la prolongation des prestations d’assurance-emploi, l’exonération et le remboursement de tous les frais fédéraux pour 2020 (c’est-à-dire les frais de permis, les frais d’enregistrement des navires, les frais de quai, etc.), un programme adapté de subventions salariales et un programme élargi de prêts sans intérêt.