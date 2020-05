Un nouveau cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Pour la première fois depuis le 18 avril, il y a un nouveau cas de la maladie COVID-19 au Nouveau-Brunswick, a indiqué la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

Il s’agit d’une personne dans la trentaine dans la zone 3 (Fredericton).

Le nouveau cas identifié mardi ne modifiera pas les plans du gouvernement sur l’assouplissement des mesures de restriction. «Nous savons que nous aurons des nouveaux cas jusqu’à la découverte d’un vaccin. Donc, on s’y attend. Si les choses empirent, faudra revoir notre position. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.»

Quelque 119 cas ont été recensés dans la province. Il n’y a aucune hospitalisation.

Un total 15 756 tests ont été effectués.

La Santé publique a été avisée, lundi, qu’une personne atteinte de la COVID-19 était à bord du vol 3456 de WestJet qui a atterri à Moncton le 27 avril.

La Dre Russell a dit que la personne n’a pas été testée au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas de lien avec le nouveau cas qui a été annoncé mardi.

«Nous avons déterminé que la personne en question a atterri à Moncton, et, bien que nous croyions que la personne ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick, nous travaillons avec une autre administration pour confirmer où se trouve cette personne, a affirmé la Dre Russell. Le protocole établi pour les déplacements de cas connus, qui prévoit que les responsables provinciaux et territoriaux doivent avertir leurs homologues dans l’administration qui recevra le cas confirmé, n’a pas été suivi cette fois-ci. Nous avons contacté les responsables du gouvernement fédéral pour obtenir des renseignements au sujet de la situation et pour discuter de ce qui peut être fait pour essayer de réduire le risque qu’une situation semblable survienne encore.»

La Dre Russell a indiqué que toute personne qui était à bord de ce vol doit s’auto-isoler pendant 14 jours et contacter Télé-Soins 811 ou leur fournisseur de soins de santé primaires si des symptômes de la COVID-19 se présentent.