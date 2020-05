Groupe Océan: la cale sèche est de retour

Ironie du sort: la cale sèche construite au chantier naval de Bas-Caraquet, au cœur d’une bisbille mémorable entre le gouvernement Higgs et le Groupe Océan, effectuera son premier contrat à l’extérieur des installations de la Vieille Capitale… au Nouveau-Brunswick!

L’immense vaisseau flottant de 1550 tonnes a pris la mer en direction du port de Saint-Jean, lundi, dans un périple qui devrait se conclure vers le 15 mai. Sa mission est de participer pour une période d’environ six mois aux travaux d’amélioration des installations portuaires, un investissement de 205 millions $.

La cale servira à l’érection et au déplacement de huit caissons de béton, chacun d’une hauteur équivalente à six étages.

En fait, le Groupe Océan affirme avoir tourné la page de ses mésaventures avec le gouvernement Higgs lorsqu’était venu le temps de ramener la structure de 64 mètres par 37 mètres à ses installations, en septembre.

Philippe Filion, directeur des affaires publiques et corporatives de l’entreprise spécialisée dans la construction et la réparation navale, préfère y voir la réussite du savoir-faire des gens du centre naval de Bas-Caraquet.

«Nous sommes contents d’être de retour au Nouveau-Brunswick avec un équipement construit par les gens du Nouveau-Brunswick. Nous voyons cela comme une source de fierté pour ces travailleurs qui ont passé tout ce temps à ériger cette cale sèche. Nous trouvons que c’est un beau clin d’œil pour eux», voit-il.

Évidemment, pas question de faire un petit détour avec cette immense pièce pour venir faire un coucou à Bas-Caraquet, là où tout a commencé. Cependant, cet équipement n’a pas chômé depuis son arrivée à Québec, affirme le porte-parole de Groupe Océan.

La cale sèche a été utile pour la rénovation de six navires du Groupe depuis octobre, mentionne M. Filion. Et là, l’occasion était propice à utiliser cet outil pour une mission différente des activités standards de la compagnie maritime.

«C’est devenu un équipement hors pair dont on ne peut plus se passer. Les gens qui ont travaillé dessus à Bas-Caraquet ont de quoi être fier», assure Philippe Filion, qui croit que ce contrat à Saint-Jean élargira le marché de l’entreprise.

Retour sur une saga

On ne peut parler de la cale sèche du Groupe Océan sans revivre cette saga contre le gouvernement de Blaine Higgs, à l’automne.

Cette cale, au coût de 13 millions $, a été financée par les fonds publics de Fredericton – à l’époque du gouvernement libéral de Brian Gallant – et devait être louée pour une période de 20 ans à Groupe Océan aux installations de Bas-Caraquet.

L’entreprise québécoise demandait également une participation financière provinciale à la construction d’une nouvelle hampe de halage au Centre naval du Nouveau-Brunswick de Bas-Caraquet.

Avec ces deux équipements, l’entrepreneur québécois espérait y remplir divers contrats de construction et de réparation navale et faire travailler une main-d’œuvre locale.

Devant le refus de Fredericton – et malgré un engagement ferme du fédéral à payer une partie de la rampe de halage d’une valeur d’une dizaine de millions $ –, Groupe Océan a choisi de ramener la barge à Québec et, du coup, mettre fin à sa présence à Bas-Caraquet après six années d’un bail qui devait en durer 11.

S’en est suivi une bataille politique et juridique, où le gouvernement Higgs a d’abord réussi à bloquer le départ de la cale, sous prétexte qu’elle devait être entièrement terminée. Le premier ministre a même mentionné que c’était une «honte» de financer avec des deniers publics un équipement qui ferait directement compétition aux entrepreneurs maritimes néo-brunswickois.

La cause a finalement abouti en Cour fédérale, où un juge a permis à Groupe Océan de récupérer l’objet en échange d’une compensation financière au gouvernement provincial.

Ce dossier n’est pas encore tout à fait clos, car Groupe Océan étudie toujours ses options juridiques dans le but d’une éventuelle poursuite pour dommages et intérêts contre le gouvernement Higgs, a laissé sous-entendre le porte-parole.

«Nous n’avons rien contre les gens du Nouveau-Brunswick, a rappelé M. Filion. Le débat s’est transposé dans l’arène politique devant un gouvernement qui ne voulait pas encourager le nord de la province. Nous sommes fiers d’avoir pu passer toutes ces années au Centre naval de Bas-Caraquet et nous n’avons jamais fermé la porte à un retour. Mais cela n’arrivera pas si on ne veut pas de nous.